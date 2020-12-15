▲ 消委會測試市面30款口罩 3款口罩含菌量超標 1款口罩低於聲稱ASTM 2級標準（附名單） -

為預防新冠肺炎疫情，有效防疫的口罩必不可少。消委會測試本港市面30款口罩，發現3款口罩樣本含菌量超出歐盟要求，最高一款的「保為康」樣本更超標逾4倍。此外，亦有口罩聲稱效能與實際不符，1款口罩的平均顆粒過濾效率（PFE）只得86.64%，未能達到聲稱的ASTM Level 2的水平，連Level 1水平也不達標。

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1款口罩低於聲稱ASTM 2級標準

消委會測試的30款外科口罩，18款聲稱來自香港、8款來自內地，其餘聲稱來源地包括台灣及越南。測試結果顯示，絕大部分（29款）樣本的平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，即達到美國材料和試驗協會（ASTM）F2100標準的1級要求（Level 1）。

不過，1款聲稱來源地越南的「Perfetta Disposable High Filtration Face Mask」口罩，聲稱口罩達ASTM 2級標準，惟該款型號的PFE只得86.64%，遠低於標示的99%，亦低於ASTM 1級水平要求的PFE 95%，消委會直言表現令人失望。

「Perfetta」的供應商向消委會提交生產商的證書，指其兩款產品符合ASTM Level 3及EN 14683 Type IIR水平。而另一家「Perfetta」口罩代理商表示，消委會會測試的樣本並非該公司在本港供應的產品，懷疑消委會的樣本是平行進口、次貨，或是侵犯「Perfetta」商標的產品。

▲ Perfetta Disposable High Filtration Face Mask

3款口罩含菌量超標

除口罩效能外，口罩衞生狀況同樣重要。消委會測試結果顯示，9成（27款）樣本的含菌量都低於歐盟標準EN 14683：2019所訂的水平，即每克細菌菌落總數低於30，但有3款則「超標」，每克細菌菌落總數由41.7至159.4以上，包括：

Artec Med Premium Earloop Face Mask（含菌量：41.7 CFU；聲稱來源地：香港）

Pure Living耳掛式醫用口罩（含菌量：47.7 CFU/g；聲稱來源地：香港）

保為康國標過濾式防塵口罩 （型號：9600） Powecom（含菌量：159.4 CFU/g；聲稱來源地：中國） ▼ 點擊圖片放大

其中檢出量最高的「保為康」樣本，其每克細菌菌落總數同時高出其標示採用的「細菌檢測執行標準」中國《醫用外科口罩》標準YY0469-2011「非無菌口罩」類別的限量100。

「保為康」的代理商指消委會的測試樣本是「保為康」9600防塵折疊式口罩，是內地包裝，執行中國國家標準GB2626-2006，是在內地市場內銷的，並非香港市埸標示中英雙語的包裝。

責任編輯：李瑩