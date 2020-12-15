▲ 【稅貸2020】消委會：稅貸實際年利率差異大 享最低實際年利率需滿足指定要求

稅季來到，消委會今次檢閱了本港14間銀行的稅貸計劃，所標示的稅貸最低實際年利率介乎1.28%至2.92%，均只適用於指定貸款額、還款期及指定類別客戶等。不少稅貸計劃以低息作招徠，消委會籲消費者應比較各計劃的條款才下決定。

【提早還款未必能慳息？申請稅貸6個注意事項：按此】

消委會11月向28間銀行（包括8間虛擬銀行）查詢稅貸計劃的資料，最終獲14間銀行回覆。消委會以實際年利率、貸款額上限、還款期長短，以至提早／逾期還款手續費或罰息計算方法等條件比較14間銀行稅貸計劃，當中最低實際年利率為富邦銀行的1.28%，最高為南洋商業銀行的2.92%。

若一般客戶貸款20萬元，分12個月償還，實際年利率最低是眾安銀行的稅季貸款1.56%；而最高為渣打銀行的稅季渣打「分期貸款」4.18%，兩者相差2.62%，總貸款成本相差2,800元。

享最低息需符合指定要求

在14間銀行中，其中10間銀行最低實際年利率介乎1.38%至2.91%，惟此年利率只適用於特選客戶或指定客戶類別。以建行「好現金」稅季貸款為例，其最低實際年利率為1.63%，但只有該行的特選客戶申請最少80萬元稅貸，並分12個月償還才可享此優惠；若貸款額減至40萬元，實際年利率則增至5.68%；貸款額降至5,000元，則實際年利率則為11.26%，較該行標示的最低實際年利率多9.63%。

雖然實際年利率已計算有關稅貸計劃的利息、手續費及行政費等貸款成本，但逾期還款利息、提早償還手續費等並不包括在內。若無法準時還款，消委會提醒消費者要留意有關收費，免失預算。

責任編輯：曹佩鈞

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