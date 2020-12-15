【消委會】10款口罩獲消委會評為滿分　5款為港產口罩 　最便宜平均每個僅售2元（附名單）　

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新冠肺炎疫情反覆不定，口罩成為日常的防疫用品。消委會測試本港市面上30款口罩，根據口罩效能細菌過濾效率（BFE）、平均顆粒過濾效率（PFE）、呼吸舒適度及含菌量等因素評分，其中10款獲總分5分的評價，最平一盒50個裝售98元，平均約2元1個，而獲最高評分的口罩中，當有5款為香港生產。
10款獲消委會滿分評分的口罩：
|產品
|聲稱來源地
|標示的口罩標準
|售價（每盒 / 平均每個）
|ASTM Level 3標準
|理的外科手術口罩-大碼
|香港
|ASTM F2100-11 Level 3； EN 14683 Type IIR
|200元（50個） / 4元
|ASTM Level 2標準（據平均每個口罩價格排列）
|萬保德 MaxProtect Disposable Medical Mask 3-ply with Ear Loop （PB99）
|香港
|ASTM F2100 Level 2
|99元（30個） / 3.3元
|盾牌一次性耳掛式醫用衛生口罩 （M40） 成人裝
|中國
|ASTM F2100-19 Level 2；EN 14683：2014
|168元（50個） / 3.4元
|ASTM Level 1標準（據平均每個口罩價格排列）
|AMAG Premium Quality 3 Layers Medical Masks
|香港
|ASTM F2100-2019 Level 1
|109元（50個） / 2.2元
|肯納絲外科耳掛式口罩
|香港
|ASTM F2100-19 Level 1
|138元（50個） / 2.8元
|沒有列明其口罩標準（據平均每個口罩價格排列）
|EG 3-Ply Surgical Mask - Regular Size （Model No. MK-3E）
|中國
|沒有提供
|98元（50個） / 2元
|E+Plus Hygiene Face Mask
|-
|符合國際標準
|150元（50個） / 3元
|Topvalu一次性無紡布口罩（男士用） Non-Woven Mask
|中國
|沒有提供
|30元（10個） /3元
|Protector Face Mask
|中國
|沒有提供
|119元（30個） / -
|詩樂氏三層過濾口罩（一次性）
|中國
|沒有提供
|120元（30個） / 4元
|資料來源：消委會
消委會提醒，市民在佩戴外科口罩時，應注意以下事項，並切勿忽略其他防疫措施，時刻注意個人及環境衞生。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費