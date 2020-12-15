▲ 【消委會】10款口罩獲消委會評為滿分 5款為港產口罩 最便宜平均每個僅售2元（附名單） -

新冠肺炎疫情反覆不定，口罩成為日常的防疫用品。消委會測試本港市面上30款口罩，根據口罩效能細菌過濾效率（BFE）、平均顆粒過濾效率（PFE）、呼吸舒適度及含菌量等因素評分，其中10款獲總分5分的評價，最平一盒50個裝售98元，平均約2元1個，而獲最高評分的口罩中，當有5款為香港生產。

10款獲消委會滿分評分的口罩：

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產品 聲稱來源地 標示的口罩標準 售價（每盒 / 平均每個） ASTM Level 3標準 理的外科手術口罩-大碼 香港 ASTM F2100-11 Level 3； EN 14683 Type IIR 200元（50個） / 4元 ASTM Level 2標準（據平均每個口罩價格排列） 萬保德 MaxProtect Disposable Medical Mask 3-ply with Ear Loop （PB99） 香港 ASTM F2100 Level 2 99元（30個） / 3.3元 盾牌一次性耳掛式醫用衛生口罩 （M40） 成人裝 中國 ASTM F2100-19 Level 2；EN 14683：2014 168元（50個） / 3.4元 ASTM Level 1標準（據平均每個口罩價格排列） AMAG Premium Quality 3 Layers Medical Masks 香港 ASTM F2100-2019 Level 1 109元（50個） / 2.2元 肯納絲外科耳掛式口罩 香港 ASTM F2100-19 Level 1 138元（50個） / 2.8元 沒有列明其口罩標準（據平均每個口罩價格排列） EG 3-Ply Surgical Mask - Regular Size （Model No. MK-3E） 中國 沒有提供 98元（50個） / 2元 E+Plus Hygiene Face Mask - 符合國際標準 150元（50個） / 3元 Topvalu一次性無紡布口罩（男士用） Non-Woven Mask 中國 沒有提供 30元（10個） /3元 Protector Face Mask 中國 沒有提供 119元（30個） / - 詩樂氏三層過濾口罩（一次性） 中國 沒有提供 120元（30個） / 4元 資料來源：消委會

消委會提醒，市民在佩戴外科口罩時，應注意以下事項，並切勿忽略其他防疫措施，時刻注意個人及環境衞生。

佩戴口罩前，應先用梘液及清水，或酒精搓手液潔手；

按產品標籤說明分辨口罩前後及上下，正確佩戴口罩，一般有顏色、摺紋向下的一面向外，有金屬／膠條的一邊向上；

佩戴口罩時，應完全覆蓋口、鼻和下頜；

戴上口罩後，因可能已沾有細菌或病毒，盡量避免以手接觸口罩；

脫下口罩後，應盡快丟進有蓋的垃圾桶，並隨即潔手，勿隨處擺放，或放在衣服的口袋中留待重用，亦不能以水或酒精等，清潔消毒後再用。

責任編輯：李瑩

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