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【虛擬銀行】livi bank夥yuu推獎賞　實測竟然出現呢個問題？

個人增值 13:10 2020/12/15

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【虛擬銀行】livi bank夥yuu推獎賞　實測竟然出現呢個問題？

3. 深入虎穴：不能用的livi

之前專欄嘅最後一點都有提過，就係啲商戶「根本就Hea銀聯二維碼」。

今次嗰個商戶唔係乜嘢人，就係想講怡和。

華田實測咗一間喺九龍同一間喺新界嘅KFC，當我話想用livi銀聯二維碼嘅時候，兩個KFC姐姐都叫我：

「先生可以拍卡」。
「唔係喎，二維碼支付，食夠20蚊可以送雞嘛！」
「我唔識喎，經理經理！唔該幫吓手！」
然後經理都搞唔掂，咁好啦，我唯有用返我張HSBC Visa Signature攞3.6%回贈啦。

個情況就係咁，咁當然我唔可能試晒所有yuu商戶啦，咁我就除咗九龍塘就仲喺港島都試咗一間，個對話都係大概一致，我諗2/2都應該有少少說服力喇掛。

其實我上次都有講，怡和嘅執行力其實比大家想像中仲要好的，之前可以一晚之內系統全綫Support yuu積分、所有yuu商戶前綫員工都問你有yuu未仲教埋你Download + register都仲得、收銀嗰陣操作新系統幫大家儲分完全無難度，大家就可以知道怡和喺Change management上面只要佢有心係可以做得非常之好的。

但係點解當livi鋪天蓋地話「咪走雞」嗰陣，KFC前綫員工竟然唔識用呢？一羽之不舉，為不用力焉啦。

【虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？：按此

小結

今次用咗3個角度分析livi同yuu背後怡和嘅最新關係，To be short就係yuu對livi嚟講係One and only one，自然落力非常，而喺yuu眼中livi恐怕只係One of the many，反差當然就好大啦。

livi同yuu合作有甚麼問題？請按【上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑閑談 #54 - 貌合神離的 livi X yuu 大合作】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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