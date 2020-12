▲ 【虛擬銀行】livi bank夥yuu推獎賞 實測竟然出現呢個問題?

3. 深入虎穴:不能用的livi

之前專欄嘅最後一點都有提過,就係啲商戶「根本就Hea銀聯二維碼」。

今次嗰個商戶唔係乜嘢人,就係想講怡和。

華田實測咗一間喺九龍同一間喺新界嘅KFC,當我話想用livi銀聯二維碼嘅時候,兩個KFC姐姐都叫我:

「先生可以拍卡」。

「唔係喎,二維碼支付,食夠20蚊可以送雞嘛!」

「我唔識喎,經理經理!唔該幫吓手!」

然後經理都搞唔掂,咁好啦,我唯有用返我張HSBC Visa Signature攞3.6%回贈啦。

個情況就係咁,咁當然我唔可能試晒所有yuu商戶啦,咁我就除咗九龍塘就仲喺港島都試咗一間,個對話都係大概一致,我諗2/2都應該有少少說服力喇掛。

其實我上次都有講,怡和嘅執行力其實比大家想像中仲要好的,之前可以一晚之內系統全綫Support yuu積分、所有yuu商戶前綫員工都問你有yuu未仲教埋你Download + register都仲得、收銀嗰陣操作新系統幫大家儲分完全無難度,大家就可以知道怡和喺Change management上面只要佢有心係可以做得非常之好的。

但係點解當livi鋪天蓋地話「咪走雞」嗰陣,KFC前綫員工竟然唔識用呢?一羽之不舉,為不用力焉啦。

小結

今次用咗3個角度分析livi同yuu背後怡和嘅最新關係,To be short就係yuu對livi嚟講係One and only one,自然落力非常,而喺yuu眼中livi恐怕只係One of the many,反差當然就好大啦。

