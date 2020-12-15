【虛擬銀行】貌合神離的livi x yuu大合作

咁上期專欄就講過livi x yuu成個配搭都尚算流暢，livi個Payment QR code亦算係同yuu個QR code完美切換（係「切換Switch」唔係「融合Fuse」呀），不過事實係成個合作都仲係非常之貌合神離，或者可以叫做「livi有心yuu仔無夢」喇。

今集華田會提出透過：1) 表面證供、2) 細心分析、3) 深入虎穴 共3個角度，證明yuu其實對livi並非一心一意架喇。

1. 表面證供：只有單邊宣傳

到底一個合作係咪雙邊互利，好多時睇吓大家有無互相宣傳就可以知得一清二楚，例如去眾安FB可以Check到Deliveroo 11%回贈、去Deliveroo FB就可以反向Check返眾安個Offer咁。

咁livi同yuu呢？Sorry，人哋擺Enjoy Card都無擺你livi喇……

呢個情況同之前「眾安 x 支付寶」一模一樣，而其實MOX x Food Panda都唔好得好多，如果大家有留意MOX喺Now Sports落嘅廣告，佢係咁樣講的：「喺外賣商戶都有5% Cash Back回贈！」。其實……又有咩咁隱晦呢，唔通叫Deliveroo又有得回5%咩……

結論係咩？唔係真朋友咯。

【邊間虛擬銀行服務最吸引？7間虛擬銀行服務比併：按此】

2. 細心分析：閉門一家親的八達通與Enjoy Card vs. 仍然兩家人的livi

咁而家livi可以做到In app switch都唔錯嘅，畀錢嗰陣先掃yuu個Code，再Switch返去livi畀錢，唔太完美但係可以接受啦。不過大家望返Enjoy Card同八達通，佢哋係可以直接「綁定」嘅！

「綁定」係咩意思呢？即係大家可以直接用Enjoy Card或者八達通畀錢，積分會自動儲落已經「綁定」嘅yuu戶口，大家係唔使攞個yuu QR Code出嚟掃嘅！

呢度提一個少少Technical嘅點，就係基於保安嘅原因（+戴返個頭盔先：以我有限嘅信用卡知識），yuu商戶喺收信用卡嗰陣其實係唔知個信用卡號碼嘅，所以畀錢嗰下其實yuu係唔識自己透過認你張信用卡而幫大家加分落個yuu app嗰度。咁yuu之所以儲到分，係透過信用卡公司一睇到有yuu商戶嘅交易，主動Send返個Message去yuu度，yuu再確認之後再加返分畀大家。

即係話其實由Card issuer去Merchant嘅嗰條API其實已經一早Ready，咁點解livi唔用而仍然要大家掃2個Code咁麻煩呢？可能係想快要亡羊補牢，技術上整唔切，咁又點解技術上整唔切呢？人哋Day 1已經有咯喎，因為個親密程度連恒生同八達通都談不上咯。

實測livi銀聯二維碼，請按【下一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑閑談 #54 - 貌合神離的 livi X yuu 大合作】