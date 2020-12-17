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神級相機Leica踏入時裝界　夥拍Zegna、Paul Smith、Mykita3大品牌造勢

博客 15:52 2020/12/17

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Leica時裝化，3大品牌為這個神級相機品牌造勢。

一提起神級相機品牌，來自德國創立於1913年的Leica實在當之無愧，品牌厲害的地方除了早在1925年已經生產第一部相機，同時亦是世界上最早推出35mm相機的品牌。

全球限量900部的Leica CL Paul Smith相機。（$30,400 / 圖片Paul Smith提供）

相機觀景器位置更繪上眼睛圖案。（圖片Paul Smith提供）

時至今日，Leica這個名字已經是高質素相機的代名詞，鍾情它的人花上數萬元購買一部往往面不改容，因為他們都知道出自Leica相機的相片質素高，同時又呈現出最自然的一面。

雖然Leica相機堪稱無敵，但品牌亦不感自滿，這年頭偶爾和時裝品牌合作推出別注版，藉此提升話題吸引新一代消費者的注意。此外，Leica在挑選合作品牌中亦採取貴精不貴多的態度，過往合作過的全是業界精英，例如Hermes和Moncler。

ZEGNA X LEICA PELLETESSUTA相機皮套。（ $10,700 / 圖片Ermenegildo Zegna提供）

顏色比較鮮明的ZEGNA X LEICA Insta-Pack袋。（$9,600 / 圖片Ermenegildo Zegna提供）

ZEGNA X LEICA圓形零錢包亦都可以安放鏡頭。（$3,100 /圖片Ermenegildo Zegna提供）

來到今年，聯乘夥伴增至3個，包括時裝品牌Ermenegildo Zegna、Paul Smith和眼鏡品牌Mykita。

首先Ermenegildo Zegna一口氣推出適用於Leica Q2和Leica M機型號的PELLETESSUTA相機皮套、保護套、靈感源自攝影師的Insta-Pack袋，幾乎適用於所有18mm餅乾鏡頭的Leica CL機型號、相機肩帶和腕帶等，產品項目包圍甚廣，Lecia迷肯定破財﹗

首個Leica X Mykita太陽眼鏡系列，以相機鏡頭遮光罩為靈感的幾何形狀鏡片、鏡片上的Leica有專屬字體刻印、鏡臂上的線條刻紋，以及參考LEICA相機機身的磨砂銀、有黑、灰和紅色鏡框選擇。（$6,150起/圖片Puyi Optical提供）

細節部分用上MYLON，是MYKITA 3D打印技術研發出來。（圖片Puyi提供）

至於熱愛攝影的Paul Smith則為品牌推出全球限量900部的Leica CL Paul Smith相機，機身鮮艷的色彩由「Sir Paul」親自主理，觀景器位置更繪上眼睛圖案，非常吸引。

與Leica份屬「同鄉」的Mykita，雙雙合作推出品牌最拿手的眼鏡，首次推出的太陽眼鏡系列以精鋼混合MYLON素材 。

精鋼鏡框設計靈感源自於Leica相機鏡頭的把手，鏡片邊緣的紅漆能減少周圍的光線干擾，而MYLON素材細節則是以MYKITA 3D打印技術研發出的嶄新素材，難怪已獲得今年德國Red Dot Award for Product Design獎項，身為四眼一族和Leica迷都值得一試。

產品查詢：Ermenegildo Zegna（2295 0828）、Paul Smith（2523 5868）、Puyi Optical（2522 1288）

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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