買Zespri奇異果儲積分　消費最高頭三名可獲iPhone 12 Pro Max/Switch

Zespri奇異果推出「Zespri健康+Fun大獎賞」，只要在活動期間購買奇異果並登記積分，即可換領Deliveroo戶戶送、大快活、7-11和屈臣氏的電子現金券。消費最高頭三名更可獲Deliveroo逾2萬元消費券、iPhone 12 Pro Max及Apple Watch 6、Switch與RingFit套裝。

由即日起至明年2月20日，於惠康、Market Place by Jasons、百佳、Taste、fusion、International by PARKnSHOP及Aeon，購買Zespri奇異果產品並於活動網站登記累積積分即可。

在2021年1月18日至3月10日期間，憑累積積分可換領Deliveroo戶戶送、大快活、7-11和屈臣氏的電子現金券。

在活動期內，登記消費最高的三位參加者更可贏得終極大獎。頭獎為「Deliveroo戶戶送 $28,888電子現金券」（名額1名）；消費第二高的參加者則可贏取「iPhone 12 Pro Max + Apple Watch Serie 6」（約值$13,398，名額1名）；第三名則可贏取「任天堂 Switch + RingFit Adventure 健身環大冒險套裝」（約值$3,692，名額1名）。

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撰文：hket小編