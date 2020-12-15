海港飲食外賣火鍋4人套餐 $338　PPS開立新戶口送Häagen-Dazs雪糕杯

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、海港飲食：外賣火鍋4人套餐 $338

海港飲食4人火鍋外賣套餐只需$338，只限7間分店供應： 天水圍、葵芳、坑口、馬鞍山海王漁港、馬鞍山中心、啟田、將軍澳海港酒家。供應期直到另行通知

預訂步驟

1. 瀏覽 海港飲食集團網站 或使用「海港飲食集團」手機程式，在主頁面點選「購物」

2. 選取惠顧的分店

3. 點選「外賣自取」

4. 選擇提取食物的時間

5. 輸入手機號碼

6. 選購食品及網上付款

7. 預約到分店自取食品

詳情請致電各分店查詢：3516 8200

2、PPS：開立新戶口送Haagen-Dazs 雪糕杯

即日起至2021年2月28日，到指定OK便利店開立新PPS戶口，憑收據即可免費換領Häagen-Dazs各款迷你雪糕杯（95ml/100ml）/意式冰凍甜點杯（95ml）一杯。

優惠詳情

3、日本城：$30/$60/$90 超值禮品

日本城多款聖誕禮物禮盒套裝及禮物於全綫門店及網店優惠發售，$30/$60/$90套裝禮盒實用又得體。現於網店購買滿指定金額可免費送貨或者係全綫門店取貨。送貨/自取詳情請參閱網店資料。

優惠詳情

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撰文：hket小編

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