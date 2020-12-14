▲ 【居家抗疫】Disney+明年登陸香港 7大影視串流平台收費比較

喜歡迪士尼及Marvel電影的觀眾注意，迪士尼旗下串流平台Disney+將於明年登陸香港，惟迪士尼未有公布收費詳情。不過，大家可參考美國地區的收費，早前已宣布月費將加至7.99美元（約62港元）。現時本港亦有不少串流平台，到底哪個平台收費最為划算？

1. Apple TV+

Apple TV+月費較為便宜，只需38港元即可讓6個人同時使用。另外，在2019年9月10日或之後購買新iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV或Mac，更可享1年免費試用服務。

2. Netflix

Netflix現時設有3個月費計劃，基本計劃為63港元、標準計劃為78港元及高級計劃則為93港元。如果有家人或朋友想一起使用的話，不妨考慮購買高級計劃，最多可以4人同時共用，平均月費只需約23港元。

3. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video早前推出中文介面，大部分節目均設有中文字幕。不過，Amazon Prime Video提供的影片大多以美劇為主，選擇較少。

4. HBO GO

現時無法單獨購買HBO GO的服務，若想收看HBO GO的節目，必須選購Now已捆綁HBO GO平台的服務計劃。而當中最便宜的月費為78港元，可觀看Viu、ViuTV、Now爆谷、MOViE MOViE Play、Now新聞台、Now直播台及Now財經台頻道。

5. FOX+

FOX+現時提供最新美劇、荷里活電影、國家地理頻道、衛視亞洲電影和劇集以及體育盛事直播。如需享用FOX+服務，可透過Now平台訂購，月費為138港元；12個月通行證為1,656港元，每月平均138元，另送Now E Android TV盒。

6. hmvod

hmvod分為兩種收費方式，分別是按月收費及按節目收費。月費為88港元，按節目收費是視乎該節目所需點數，1港元等於1點，一部電影一般需要25點。若成為月費會員，hmvod更會於服務周期開始日額外加60點到帳戶內，足夠點播2套最新上架高清「點數」影片。另外，hmvod有與電訊商1010、csl、3以及中國聯通合作，所收取月費較便宜。

7. Viu

Viu免費會員可觀賞有限集數的中日韓劇集、粵語配音劇集及Discovery節目。不過，部分影片只提供予升級會員觀看，而現時Viu提供3種Viu升級會員收費方式，分別為按月28港元、按季78港元及按年248港元。另外，Viu更提供升級會員＋方案，會員可觀看MOViE MOViE PLAY及Now爆谷的電影，按月58港元、按季173港元及按年688港元。

需要注意的是，部分影視串流平台提供免費試用服務，但在登記同時就需要用戶綁定信用卡資料。在試用期結束後，若用戶不想繼續使用服務但忘記取消的話，就有可能被服務供應商收取月費。

責任編輯：曹佩鈞

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