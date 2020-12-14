▲ 林盛斌Bob分享致富秘訣 靠「長銀包旺財運法」年收入逐年增多 -

林盛斌（Bob）身兼主持、司儀、演員及娛樂公司老闆等，被視為娛樂圈的「隱形富豪」，一家六口租住位於九龍塘的三層獨立屋，身家相當豐厚。Bob昨日（13日）在社交平台分享「長銀包旺財運法」，聲稱自己採用了這個方法增加財運，自覺年收入逐年增高。他分享指，這旺財方法有9個要點，又指：「信不信由你，反正我信了，亦實踐中！」

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「長銀包旺財運法」9大要點

Bob昨天在社交網站貼出現用的Hermès長型銀包，並向網友分享一個能夠改善財運的方法，列出9個要點：

1. 馬上換一個長銀包

2. 最好係要名牌，貴少少嘅

3. 唔好用就咁對摺嗰啲，要有扣或者有拉鍊嘅

4. 將所有紙幣面值順序放好兼同一方向排列

5. 唔好放散紙神沙

6. 唔好放任何單據

7. 經常keep住有多少少錢喺銀包

8. 經常保持你個銀包乾淨同整潔

9. 好好對待每一張放入你銀包嘅銀紙

Bob分享指，自己於約八、九年前，開始了這個使用長銀包的習慣，使用牌子由Louis Vuitton（LV），到Bottega Veneta（BV），到兩年前再換至Hermès。他認為這些習慣令他的財運有所提升，年收入更不知不覺間增長。他又指，曾經有統計數字指，人的年收入會約是銀包價值200倍，並推介網民養成使用長銀包的習慣：「信不信由你，反正我信了，亦實踐中！乖啦，今日，去買個靚靚哋嘅長銀包啦。」

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相關理論曾見於一本書籍《為什麼有錢人都用長皮夾？年收入200倍法則！改變25萬人的錢包增值術！》，作者龜田潤一郎為見過500位大老闆錢包的稅務專家。他分享指，銀包可改變人對金錢的態度，進而擴及到生活方式，甚至影響到個人財富多寡。他認為，重視金錢的人，同樣也會重視他人，重視資訊，重視公司的商品和服務，因此認為善待金錢，換用長銀包的這個方法會有助提高年收入。

責任編輯：李瑩