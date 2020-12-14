▲ 傳「轉數快」明年7月變相實名 非實名帳戶料無法轉帳至其他銀行或電子錢包

自金管局推出轉數快（FPS）系統以來，多次發生騙徒利用電子錢包的身份驗證漏洞，從而盜取金錢的事件。坊間屢次傳出金管局有意加強電子錢包的身份認證標準，惟一直只聞樓梯響。不過，有報道指金管局將於明年7月推出有關措施，屆時非實名帳戶將無法轉帳至其他銀行或電子錢包。

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明年7月2日起實施

《信報》報道，有消息人士指金管局將於明年7月2日起實施加強版電子錢包的身份認證標準，屆時市民可選擇開立實名帳戶或非實名帳戶，惟非實名帳戶可使用功能將受限。

另外，報道亦提及，若現有電子錢包用戶的身份認證未能達到新標準，當政策出台後，用戶必須提供有關身份證明，否則會被視為非實名帳戶。

非實名帳戶可使用功能將受限

據報道指，雖然儲值支付工具持牌人會繼續向非實名帳戶提供本地支付等日常服務，但他們日後可使用的功能會大減，包括不能設立eDDA轉帳服務、不可轉帳至其他銀行或其他電子錢包商的帳戶以及不能進行跨境滙款；只有在資金來源可識別下，才可跨境支付。換句話說，要使用相關服務的帳戶必須先進行實名驗證。

同時，報道引用金管局回覆指，該局更新了儲值支付工具商風險評估，在9月18日修訂適用於儲值支付工具持牌人的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，並於明年7月2日生效。其後，實名帳戶的身份認證及盡職審查更為嚴格，客戶除了提供姓名及上載身份證外，還要提供其他資料，如地址等。

責任編輯：曹佩鈞