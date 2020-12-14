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【RCEP】全球產業鏈面臨重構　外企撤出中國難衝擊「世界工廠」地位

博客 13:01 2020/12/14

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【RCEP】全球產業鏈面臨重構　外企撤出中國難衝擊「世界工廠」地位 -

在當前美中貿戰拉鋸、環球疫情肆虐下，全球產業鏈及供應鏈的脆弱及失衡問題愈加凸顯，各主要經濟體掀起了一股製造業遷移重構風潮。此時亞洲版自貿區──區域全面經濟夥伴協定（RCEP）塵埃落定，往後域內15個成員國經貿將進一步整合，重塑區域產業鏈體系，這對於位處全球製造業中心、號稱「世界工廠」的中國來說，既是挑戰又是機遇，在快將來臨的後疫情時代，相信會是一個轉捩點。

【RCEP如何增強中國經濟影響力？：按此

外企回流本國　難衝擊中國產業鏈

事實上，兩年前由美國發動的對華貿易關税戰，以至其後的科技戰，美日以行政法規誘使產業回流，無疑打亂了數以萬計在華企業的生產部署。另一方面，全球新冠病毒蔓延，中國封城控制疫情，導致製造業停工停產，運輸物流癱瘓，全球產業供應鏈頓時中斷，上至高端電子零部件，下至日用品配備均欠奉。各國驚覺產業鏈過度依賴中國，瘟疫來襲時本土製造業不堪一擊，尤其是口罩酒精生產都無以為繼，因而催生歐洲加入「去中國化」，坊間擔憂中國製造業可能從此一沉不起。不過，綜觀客觀形勢，這或許是有些杞人憂天。

本來，中國經濟經過30年高速發展，產業從中低端往上轉型升級是必經之路，也早已提上日程，並制定政策配合。在逐利本質底下，部分企業基於成本考慮及優惠措施遷移工廠是合理選擇，也形成跨區及跨國的兩大搬遷流動現象，例如珠三角向江西南部、 蘇南向蘇北一綫轉移，這通常是一種產業規劃，民企響應政府建立產業園，形成集群效應號召的自發行動，對中國產業鏈完整性不會有衝擊，反而可帶動平衡境內區域發展。

廠商遷出　反有利中國加快產業升級

不過，值得留意的是廠商撤出中國國境，遷至近年較熱門的越南和泰國，甚或印度，至於流向歐美日的企業則依然寥寥可數。近期數字亦顯示，中國並未出現企業大規模「出走」情況，雖然商務部8月時坦承產業外移壓力加大，但若細心分析，這些外遷企業，一般都屬外資，主要是日韓台及香港，內資只是零星個别。從行業看，遷到東南亞國家的集中在3個類別，例如因環保漸遭淘汰的化工漂染行業、為降勞工成本的玩具紡織品業，又或以規避美國高關税的全出口企業。這些企業一般都處於產業鏈較低端，縱使撤走不但「無傷大雅」，反而有利中國加快產業升級，推動RCEP域內融合，形成日韓、中國及東協國家各擅其長的產業鏈布局，相信中國應該樂觀其成。

【中美科技脱鈎無可避免？　推算4種可能結局：按此

14億人口消費大國　吸引企業停留發展

無可否認，中國嚴控疫情令復工復產早着先機，有效地凝聚產業群保留在境內，進一步鞏固了中國作為國際產業鏈的核心地位，縱使工廠外遷東協國家也是互補關係多於競爭，況且中國仍具備勞動力數量、生產效率和基礎設施配套等優勢，尤其是14億人口以及急速崛起的高消費中產階層市場，預計明年將超美成第一消費大國，相信仍可如磁力般吸引企業停留「境內生產，境內銷售」，這是東協甚至全球難以比併的。

展望未來，短期內全球仍會忙於抗疫，半癱的經濟陷於衰退漩渦之中，或令跨國企業保持觀望態度，延緩醞釀中的部分產業鏈遷出中國計劃。不過，近日疫苗研發的好消息紛至沓來，明年歐美疫情可望得到紓緩或有效控制，屆時全球經濟將進入後疫情時代，企業基於成本及分散風險考慮，相信將繼續推進產業鏈多元化和區域化，中國雖不致於出現坊間擔憂的產業空洞化、供應斷鏈甚至被美國排除在外的全面脱鈎，但也須注意外資中端產業可能有以較快速度外撤的苗頭，並適時以相關政策措施調控節奏，管理風險，方可有備無患。

 

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

撰文 : 顏偉華 行健資產管理有限公司行政總裁

欄名 : 投資健聞

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