Netflix壓軸原創鉅製《畢業舞會》星光熠熠　梅麗史翠普妮歌潔曼唱跳撑LGBTQ

▲ 雲集荷里活巨星梅麗史翠普、妮歌潔曼與占士高登主演的《畢業舞會》(The Prom),12月11日於Netflix矚目上架。

新冠肺炎肆虐全球一年,全球各地各行各業飽受衝擊,尤以電影業影響殊深,因戲院關門N次兼復開無期,很多億萬元鉅製如《007︰生死有時》及《神奇女俠1984》的公映日期都一再延期,but the show must go on,所以不少電影選擇改在串流平台上映。雲集荷里活巨星梅麗史翠普、妮歌潔曼與占士高登主演的《畢業舞會》(The Prom),便在明天於Netflix矚目上架,這齣獻給普天同志最動人情書,誓以歡樂氣氛驅走大家心中陰霾。

▲ 《畢業舞會》講述一班落泊百老匯的演員遠赴小鎮撐女學生,乘機挽回事業與名聲。

繼與愛將大芬查首次合拍電影、由加利奧文、雅曼達施菲及莉莉哥連斯主演的黑白片《曼克》(Mank)於上周五上架並備受好評之後,Netflix今個聖誕壓軸鉅獻非《畢業舞會》莫屬,有兩位奧斯卡影后梅麗史翠普(Meryl Streep)與妮歌潔曼(Nicole Kidman)比拼演技唱功舞功之外,更有諧趣又唱得的知名talk show主持人占士高登(James Corden)助陣,就知道本片逗笑度爆燈,最適合一家人圍爐取暖睇戲兼互相打氣,笑迎2021年!

▲ Dee Dee與Barry為延續自己的光環,遂找上淡出百老匯舞台的Angie Dickinson及Trent Oliver,打算藉Emma的困境來重建形象。

改編百老匯同名音樂劇

以LGBTQ族群為主角的《畢業舞會》,改編自2018年於百老匯登場的大熱同名音樂劇,曾獲東尼獎7項提名,包括最佳音樂劇、最佳原創音樂、最佳男女主角(音樂劇)、最佳導演等,得到觀眾與專業評審的肯定,故事質素自然有保證,難怪極速被Netflix改編成電影版,並落重本找來一眾巨星參演!

▲ 新人Jo Ellen Pellman飾演高中女學生Emma(右),因想帶女友共赴畢業舞會,卻承受道德責難,甚至導致舞會被取消。

劇情講述紐約劇場界明星兼兩屆東尼獎得主Dee Dee Allen(梅麗史翠普飾)和Barry Glickman(占士高登飾),重金打造關於前美國第一夫人愛蓮娜羅斯福的全新百老匯音樂劇,結果負評如潮,令事業變得岌岌可危。此時彼地,住在美國印第安納州的17歲女高中生Emma(Jo Ellen Pellman飾)因邀請心儀女生參加畢業舞會,竟引發校內軒然大波,家長會更群起反彈,阻止她參加舞會。

Dee Dee與Barry為延續自己的光環,遂找上淡出百老匯舞台的Angie Dickinson(妮歌潔曼飾)及Trent Oliver(Andrew Rannells飾),打算藉Emma的困境來重建形象,本來假公濟私的行動,竟有出乎意料的發展,學生更投票決定開一個大愛包容的舞會,讓每個人的生活都有了天翻地覆的改變。

▲ 學生投票決定開一個大愛包容的舞會,讓每個人的生活都有了天翻地覆的改變。

《吉列合唱團》主創人執導

早已公開出櫃的荷里活資深製作人Ryan Murphy拍過美劇《吉列合唱團》(Glee),對LGBTQ及音樂劇題材駕輕就熟,他回憶自己第一次看《畢業舞會》舞台劇時嚎哭,看到劇中角色因性向不被家人所愛、朋友不願接受而飽受困擾,有着同樣心路歷程的他心想︰「如果我小時候能看到這故事該有多好!」他為了不讓更多年輕世代有着相同遺憾而執導本片,讓全球更多人都能觀賞,並誠邀兩位最想合作的影后梅麗史翠普和妮歌潔曼參演。

▲ 早已公開出櫃的荷里活資深製作人Ryan Murphy(前排左二)拍過美劇《吉列合唱團》,對LGBTQ及音樂劇題材駕輕就熟。

妮歌潔曼睽違11年後再度演出歌舞喜劇,帥氣帶領500位舞者為熱鬧舞會揭開序幕;在片中能歌善舞的梅麗史翠普,更在開拍前閉關3個月,認真磨練舞技及歌喉,令她巨星魅力大爆發,不論在華麗的紐約百老匯大道,抑或平凡的高中體育館都成為她一展身手的表演舞台。

▲ 在片中能歌善舞的梅麗史翠普,開拍前閉關3個月認真磨練舞技及歌喉,巨星魅力大爆發。

由於疫情肆虐全球,本片拍攝進入尾聲時曾被迫停拍,幸好7月在萬全的保護措施下恢復拍攝,才可趕上在年底與觀眾見面。占士高登希望本片能帶給觀眾「接納、寬容、愛與原諒」的正面力量,Andrew Rannells亦真誠表示本片並不是訴說一個幸福美滿的故事,反而希望觀眾可以全家人一起看,促進更多溝通。(《畢業舞會》上架日期︰12月11日)

▲ 劇組為打造影史上最精彩壯觀的舞會場面,找來500位舞者共舞,是荷里活獻給每一位同志最動人的情書。

同場加映:A-List巨星閃耀串流平台

戲院又關門無戲可睇?其實各大綫上串流影音平台(Over-the-top,簡稱OTT)儼成我們今年居家避疫的好朋友,Apple TV+就有《家庭變幻時》(On The Rocks)陪大家過聖誕,蘇菲亞哥普拉又寫又導,由標梅利與慧絲達鍾斯合演兩父女遊走紐約建真情。至於堪稱疫市奇葩兼娛樂救星的Netflix,也有以下3套荷里活一巨星孭飛電影與你同步過冬。

1/《永夜漂流》(The Midnight Sky)

男主角佐治古尼的最新執導作,改編自美國作家Lily Brooks-Dalton廣獲好評的同名小說,戲中他飾演在地球毀滅後留守北極的科學家Augustine,必須跟時間賽跑,努力攔阻太空人Sully(菲莉絲迪鍾斯飾)和同伴航返已慘遭浩劫重創的家園。(12月23日上架)

▲ 《永夜漂流》(The Midnight Sky)

2/《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy)

導演朗侯活新作請來兩大實力派演員愛美雅當絲與格蘭高絲攜手鬥戲,片中描繪出3個世代與他們各自的人生掙扎,帶領觀眾深入了解一個家族追求生存與榮光的私密歷程。(11月24日已上架)

▲ 《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy)

3/《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)

今年因大腸癌逝世的「黑豹」查特域克保斯曼最後一部面世作品,片中他飾演懷抱音樂夢的年輕音樂家,與1920年代傳奇「藍調之母」Ma Rainey(維奧拉戴維斯飾)針鋒相對,積極爭取自己在音樂圈中的一席之地,改編自同名經典舞台劇作。(12月18日上架)

▲ 《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)