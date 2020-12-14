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東海飲食集團外賣自取68折　譚仔外賣自取半價加配指定小食

精明理財 07:00 2020/12/14

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、東海飲食集團：外賣自取68折

即日起，東海飲食集團外賣自取正價食品，全單享68折。

分店營業時間及地址

2、譚仔：外賣自取半價加配指定小食

即日起至2021年1月6日，譚仔雲南米線推出外賣自取優惠，惠顧任何米線，即可半價加配指定小食。

優惠一：每個星期都有一款加配指定小食優惠，惠顧任何米線（淨米線除外），即可以半價加配指定小食！​
12月10日至16日： 麻辣豬耳​ $14
12月17日至23日：巴蜀爽脆生腸​ $15
12月24日至30日：蜀香肚絲​ $11
12月31日至1月6日：紅油木耳​ $12

優惠 二：惠顧任何米線（淨米線除外），即可以優惠價$5加配任何飲品
優惠包括所有冷熱飲品、特飲、季節飲品、豆漿及罐裝飲品

優惠三：惠顧任何米線（淨米線除外），即可以$20加配小食拼盤​
小食拼盤包括麻辣豬耳、紅油木耳及重慶口水雞翼​

優惠不適用於淨米線、下午茶及學生餐，以上優惠可同時使用，每碗米線只可享以上三款優惠各一次。

3、D ‧ PARK愉景新城：外賣自取首次落單即送$50餐飲現金券

D‧PARK愉景新城推出外賣自取優惠，單一消費滿$80或以上，首次落單即送$50餐飲現金券；消費滿四次，可獲免費「驚喜霸王餐」1份 + $50餐飲現金券。優惠只適用於WhatsApp 外賣專綫。

餐廳包括Chef’s Stage Kitchen肉眼扒低至8折鳥山名飯團便當配烏冬只需$50，南小館中式套餐$70起，hōmu by favilla豬鞍扒低至8折，Donut Cafe精選套餐更低至$59。

換領方法：餐飲現金券及 霸王餐 券將隨外送食物時附上 須以相同電話號碼落單
外送時間：星期一至星期五， 晚上6時9時；星期六、星期日，中午時12至3時、晚上6時9時

D‧PARK愉景新城WhatsApp 外賣專綫

撰文：hket小編

 

欄名 : 今日優惠精選

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