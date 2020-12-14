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【外賣自取】Outback晚市外賣優惠　消費滿$300即減$40

精明理財 10:30 2020/12/14

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由即日起至12月23日，下午5時後於Outback外賣自取消費滿$300，就可即時享有折扣優惠。

優惠詳情如下：
- 消費滿$300即減$40
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優惠需受條款及細則約束，詳情/分店資料

撰文：hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

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