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【雙12優惠合集】百佳網店「1212打打節」限時優惠　adidas網店指定產品買1送1

精明理財 18:10 2020/12/11

分享：

【雙12優惠合集】百佳網店「1212打打節」限時優惠 adidas網店指定產品買1送1 -

雙12購物節又到，12月除了聖誕節新年這些傳統消費旺季外，不少網店也會趁「雙12」（12月12日）推出折扣優惠。本港疫情嚴重，留家抗疫期間也可以把握各大網購平台的折扣優惠，盡早為自己及親朋戚友準備聖誕禮物！即睇今年「雙12」有咩抵買！

【PayMe推雙12快閃優惠（內附優惠碼）：按此

百佳：「1212打打節」 品牌旗艦店限定優惠

百佳網店即日起12月13日舉行「1212打打節」雙12優惠，維達、李錦記等多間品牌旗艦店推出優惠。優惠期間每日有不同的品牌相繼推出優惠，部分更低至買1送1。此外，於百佳網店買滿1,212元，輸入「1212BAG」，即免費獲贈「雙12皇牌福袋」，福袋有齊個人護理、飲品及食品，禮品總值超過288元。

優惠詳情

    點擊圖片放大
    +2

友和YOHO：48小時閃購　精選產品低至31折

友和YOHO將會在12月12日至13日舉行快閃48小時閃購活動，大量精選產品低至31折，除了雙12閃購，全店所有產品單一消費滿800元，輸入及使用優惠碼「PAYMEPERKS12」並以PayMe付款，可再扣減150元。

優惠詳情

    點擊圖片放大

彩豐行：雙12優惠產品限量發售

即日起至12月13日，彩豐行網店及門市一連3日進行狂熱雙12優惠，精選產品以優惠價發售，並有指定禮品送贈，部分產品更可以半價換購。

優惠詳情

adidas：網店指定產品買1送1 

即日起至12月13日，adidas網店推出指定產品買1送1優惠，包括男女鞋款及運動服裝等，部分產品優惠更低至3折後再買1送1。

優惠詳情

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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