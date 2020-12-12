【移民加拿大】港媽移居-30度寒冬溫尼伯　移民門檻低　供樓壓力輕換回生活質素

加拿大曼尼托巴省（Manitoba）的溫尼伯（Winnipeg）是不少港人查詢的移民落腳點，因當地的移民門檻相對較低。但當地入冬後逾零下30度的氣溫，也令人望之猶疑。嚴寒下是否「好住」呢？

Windy是兩小孩媽媽，在曼尼托巴省居住逾27年，並在Facebook設立「溫尼伯楓c9」專頁，分享這小城的生活點滴。

▲ 於加拿大溫尼伯居住的Windy，開設FB「溫尼伯楓c9」專頁分享當地生活資訊。

溫尼伯普遍零下30度 移民門檻較低

為甚麼Windy選擇溫尼伯這小城？「1993年在香港讀完中三，就過來加拿大讀Grade 10，本在曼尼托巴省的Dauphin讀，後來才去省會溫尼伯的大學讀建築，至碩士畢業。當初揀Dauphin，只因媽媽有朋友的兒子在那裏讀，早去較易適應。」大學畢業後，Windy因家事曾返港工作幾年，後來為與男友結婚，才回到溫尼伯生活，直到現在。

溫尼伯地廣人稀。Windy說︰「這裏是平原地方，7至8月的夏天最舒服。到9月開始轉涼，10月底就下第一場雪，到1、2月就最凍，零下40多的體感溫度，年年都有，可以維持個多星期，零下30度左右就較普遍。冬天時剷雪是平常活動，其實車和室內地方全都有暖氣，所以也不是很多人想像般冷。」

▲ Windy說溫尼伯最凍可達零下50度，但指不是每個冬天都會出現，滑雪溜冰也是常事。

Windy記得06年左右回流溫尼伯時，華人並不多。「2014年後多了香港人過來。因這裏的移民政策較吸引，不少人藉學生簽證過來，配偶則拿工作簽證，在這裏找工作，做半年至一年全職工作後就可申請省提名從而入籍。」工作方面，Windy指初到貴境最好做一些低門檻的工作如侍應或售貨員入手，累積本地經驗，之後再找工作就相對容易，持有學簽通常則可每星期做20小時的兼職。

溫尼伯樓價平 生活指數較低

溫尼伯其中一個優勢就是樓價平，生活指數較低。「二、三千呎的獨立屋，只約50萬加元（約300萬港元）；溫哥華、多倫多則要100萬加幣（約600萬港元）以上起跳。不用為層樓花很多錢，壓力較小，變相換回生活質素。」但Windy表示，買得獨立屋都是打算長期居住的人士，因需顧及的瑣事也多。「譬如冬天要剷雪，聖誕節也不是買張機票就走得，因間屋若長期無開燈，會有賊人打主意，要set開燈的時間，當然也要和隔離鄰舍打好關係，方便照應。」

▲ Windy家的花園，夏冬時各有不同的玩意，嚴寒時則會變為私人溜冰場。

Windy說港人選擇定居溫尼伯，宜先租後買，若因天氣或生活環境不適合，也可靈活選擇。「溫尼伯樓價低、升得慢，所以買樓也不用急。」

港人移加未必能做回本行

Windy現職園境建築師，負責畫則估價，她說溫尼伯地方小，就業市場也較平均。「如果做財經工作，一定是去多倫多；若是做film production之類，溫哥華則比較多工作機會。港人來到加拿大未必能做回本行，或要重新考牌，就算有工作也沒香港般高薪，兼且加國稅重，要花時間適應。但溫尼伯不少工種長期缺人，如藍領的建築工、中餐廳廚師等，也是移民的好方法。」Windy說朋友圈中，有人在港時任職衞生署，於溫尼伯能找回肉類檢測這類公務員工作，已算相當幸運。

Windy寄語若港人有心赴加生活，現時可以裝備自己。學好英文、鋪排如何融入社區，擴大人際網絡也是很重要。「這裏是多元種族共融，英文有波蘭或印度口音都無問題。觀乎人緣好的人，多是開朗健談、性格樂觀及唔怕醜，只要對方感受到你的真心，就可融入社區。溫尼伯地大人稀，返教會、做義工、參加小朋友的課外活動，都可認識其他家長，擴闊社交圈。」

▲ 溫尼伯夏天時陽光充沛，與兩個女兒郊遊也是活動之一。

▲ Windy與女兒享受加拿大的自然風光。

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【全文︰港女移居溫尼伯20年 -30度寒冬下賺回生活質素】