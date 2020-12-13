▲ 【投資理財】銀行存款利率低 還有甚麼保證回報產品選擇？

有讀者平時不懂得投資理財，一直只會在銀行做定期存款收息，但這十年銀行利息很低，還有甚麼理財方案呢？

美次按危機後 利率不斷下調

90年代的香港銀行貸款業務蓬勃和利潤高，例如樓按借貸平均8厘息左右，所以客戶在銀行存款普遍都能夠收到5厘息，但隨着2008年美國次按危機後，美國政府大幅調低利率及向市場不斷注資。令銀行體系資金氾濫，同時市場利率大幅度調低，銀行放款業務的利率同樣大減，因此客戶在銀行定期存款利率一樣不停地被調低至今。

零售銀行傳統息差生意萎縮，相反隨着保險業發展日趨成熟，保險公司每年收取龐大的保費，再交由專業團隊作投資，例如購買市場上的不同類型債券或固定收益資產、投資股票、基金，甚至房地產項目。因此保險公司比銀行的收益更具競爭力，能夠提供較高的利率給投保人。

非保證分紅壽險 VS 保證儲蓄計劃

保險公司會推出一些非保證的分紅壽險和保證的儲蓄計劃。非保證的分紅壽險可提供的回報可以很高，但是非保證的。投保人可以參考保險公司每年公布的實現率，比較預期回報的相差，例如該保單的預期非保證回報為8厘，而公布的實現率為90%，那麼該年的回報7.2厘，當然該回報未扣除保單內的手續費，但相比銀行的低利率，仍然有一定的吸引力。

另一種是保證儲蓄計劃，當計劃期滿後保證取回本金和利息。當然該回報比非保證分紅壽險較低，適合一些保守的投資者，追求保本賺息，一般平均利息有4厘。筆者更鑽研到如何利用保證儲蓄計劃用槓桿去加大收息回報。

保費融資 最少成本賺息差

保證儲蓄計劃內的回報是保證的，即是期滿後必然收到若干利息。因此一些銀行願意接受保單抵押或保費融資，投保人可以利用現時低利率的優勝條件，藉着保單去銀行貸款從而賺取息差，用最少的成本賺取最高的利潤。假若保單內保證回報4厘，而銀行借貸利率為2厘，那麼可以賺取2厘的息差。

舉例如下︰ 投保100萬元80萬元從銀行借貸，成本20萬元，結果每年保單利息收入為4萬元，而借貸利息為16,000元，那麼淨利息有24,000元，每年淨利息佔成本為12厘。

這個方案利用低利率借貸去槓桿固定收益的保單，可以加大每年的收益，而面對的風險當利率上升時，借貸成本提高，減弱淨利率收益。所以筆者建議投保人當息差收窄時，可以提早繳還貸款給銀行，繼續保持保單內的固定收益。

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