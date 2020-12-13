  • 21°C
香港時間 : 20201213日 (日) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資理財】銀行存款利率低　還有甚麼保證回報產品選擇？

保險保障 17:00 2020/12/13

分享：

【投資理財】銀行存款利率低 還有甚麼保證回報產品選擇？

有讀者平時不懂得投資理財，一直只會在銀行做定期存款收息，但這十年銀行利息很低，還有甚麼理財方案呢？

美次按危機後　利率不斷下調

90年代的香港銀行貸款業務蓬勃和利潤高，例如樓按借貸平均8厘息左右，所以客戶在銀行存款普遍都能夠收到5厘息，但隨着2008年美國次按危機後，美國政府大幅調低利率及向市場不斷注資。令銀行體系資金氾濫，同時市場利率大幅度調低，銀行放款業務的利率同樣大減，因此客戶在銀行定期存款利率一樣不停地被調低至今。

零售銀行傳統息差生意萎縮，相反隨着保險業發展日趨成熟，保險公司每年收取龐大的保費，再交由專業團隊作投資，例如購買市場上的不同類型債券或固定收益資產、投資股票、基金，甚至房地產項目。因此保險公司比銀行的收益更具競爭力，能夠提供較高的利率給投保人。

非保證分紅壽險 VS 保證儲蓄計劃

保險公司會推出一些非保證的分紅壽險和保證的儲蓄計劃。非保證的分紅壽險可提供的回報可以很高，但是非保證的。投保人可以參考保險公司每年公布的實現率，比較預期回報的相差，例如該保單的預期非保證回報為8厘，而公布的實現率為90%，那麼該年的回報7.2厘，當然該回報未扣除保單內的手續費，但相比銀行的低利率，仍然有一定的吸引力。

另一種是保證儲蓄計劃，當計劃期滿後保證取回本金和利息。當然該回報比非保證分紅壽險較低，適合一些保守的投資者，追求保本賺息，一般平均利息有4厘。筆者更鑽研到如何利用保證儲蓄計劃用槓桿去加大收息回報。

保費融資 最少成本賺息差

保證儲蓄計劃內的回報是保證的，即是期滿後必然收到若干利息。因此一些銀行願意接受保單抵押或保費融資，投保人可以利用現時低利率的優勝條件，藉着保單去銀行貸款從而賺取息差，用最少的成本賺取最高的利潤。假若保單內保證回報4厘，而銀行借貸利率為2厘，那麼可以賺取2厘的息差。

舉例如下︰

投保100萬元80萬元從銀行借貸，成本20萬元，結果每年保單利息收入為4萬元，而借貸利息為16,000元，那麼淨利息有24,000元，每年淨利息佔成本為12厘。

這個方案利用低利率借貸去槓桿固定收益的保單，可以加大每年的收益，而面對的風險當利率上升時，借貸成本提高，減弱淨利率收益。所以筆者建議投保人當息差收窄時，可以提早繳還貸款給銀行，繼續保持保單內的固定收益。

【全文︰銀行定期得個桔 壽險分紅更吸引】（收費文章）

撰文 : 張志龍 中原金融營業董事

欄名 : 保險百科

相關文章

【銀色債券2020】銀債保底息3.5厘今起認購　短期儲蓄保、銀行存款都有高息之選？
2020/12/01
【銀色債券2020】銀債保底息3.5厘今起認購　短期儲蓄保、銀行存款都有高息之選？
【儲蓄保險】終身儲蓄保險保證回報率過2%所剩無幾　高息儲蓄保將愈來愈少？
2020/12/10
【儲蓄保險】終身儲蓄保險保證回報率過2%所剩無幾　高息儲蓄保將愈來愈少？
疫市營收大增的本地零售股 股息率逾6厘
2020/12/09
疫市營收大增的本地零售股 股息率逾6厘

最新專欄文章 更多

【投連險】「投連險」騙局涉款4.7億　投連險是甚麼？專家解構投保注意事項
2020/12/10
【投連險】「投連險」騙局涉款4.7億　投連險是甚麼？專家解構投保注意事項
滙豐保險Well+健康獎賞計劃　每日達指定步數換Apple Watch或獎賞錢
2020/12/07
滙豐保險Well+健康獎賞計劃　每日達指定步數換Apple Watch或獎賞錢
投保醫療保險　身體曾有小毛病應否照常申報？
2020/12/06
投保醫療保險　身體曾有小毛病應否照常申報？
立橋人壽免費為的士司機送新冠肺炎保障　最高可獲1.2萬現金津貼（內附登記方法）
2020/12/03
立橋人壽免費為的士司機送新冠肺炎保障　最高可獲1.2萬現金津貼（內附登記方法）
友邦香港、香港電訊及港怡醫院推遙距醫療服務DrGo　藥物最快4小時內送達
2020/12/02
友邦香港、香港電訊及港怡醫院推遙距醫療服務DrGo　藥物最快4小時內送達
收息產品 儲蓄產品 儲蓄保險 保險公司 儲蓄 定期存款

下一篇文章

【投連險】「投連險」騙局涉款4.7億　投連險是甚麼？專家解構投保注意事項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
【投連險】「投連險」騙局涉款4.7億　投連險是甚麼？專家解構投保注意事項
【投連險】「投連險」騙局涉款4.7億　投連險是甚麼？專家解構投保注意事項
博客 - 【儲蓄保險】終身儲蓄保險保證回報率過2%所剩無幾　高息儲蓄保將愈來愈少？
【儲蓄保險】終身儲蓄保險保證回報率過2%所剩無幾　高息儲蓄保將愈來愈少？
友邦香港、香港電訊及港怡醫院推遙距醫療服務DrGo　藥物最快4小時內送達
友邦香港、香港電訊及港怡醫院推遙距醫療服務DrGo　藥物最快4小時內送達