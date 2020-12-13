  • 21°C
香港時間 : 20201213日 (日) 11:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財教育】投委會「我是聖誕老人」學界大挑戰　聖誕節邊玩邊學理財

理財學堂 11:00 2020/12/13

分享：

【理財教育】投委會「我是聖誕老人」學界大挑戰　聖誕節邊玩邊學理財 -

聖誕將至，投資者及理財教育委員會（投委會）首次推出「『我是聖誕老人』學界大挑戰」，正召集全港幼稚園及小學生，一同訂立及實踐聖誕大計，為親友及有需要的人送上心意。

【3歲開始定時定額給零用錢　灌輸「先儲蓄後消費」概念：按此

完成親子填色理財任務　邊玩邊學理財

學界大挑戰由即日起至1月15日展開，分公開組及學校組，所有參賽者都會獲發投委會聖誕特別版「理財小達人」手冊，讓家長為小朋友在聖誕節期間灌輸理財概念，寓教於樂。活動並得到教育局全力支持，全港幼稚園及小學生化身精明聖誕老人，透過完成親子填色或自訂和實踐理財任務，思考聖誕節的真正意義，並鼓勵家長通過互動及討論，向子女灌輸正確的金錢及消費觀。

  • 親子填色比賽：讓小朋友一展才藝，畫出為身邊朋友或有需要的人所準備的聖誕禮物。透過完成活動，小朋友可進一步明白物質並非快樂的唯一來源，並教導他們與他人分享快樂，將收到的禮物捐贈予有需要的人，比賽適合就讀幼稚園（K1至K3）的小朋友參加。
     
  •  
  • 理財任務比賽：提醒小朋友理財三部曲，寫低或畫出想送給身邊朋友或有需要的人的聖誕禮物，並為預備這份禮物寫上所需的3個精明行動，進一步實踐大計及檢視進度，最後完成目標。適合就讀小學的學童參加。

投委會將向所有參賽者發出證書，勝出者更可獲書券及獎盃。另外，學校組亦設有「最踴躍參與學校獎」。所有得獎作品將於2021年3月舉行的香港理財月展出，具體安排須視乎疫情發展情況而定。

另外，大會亦為小朋友設定了3款以聖誕為主題的理財遊戲工作紙，讓大家分享聖誕快樂的同時，建立正確的理財觀念。

活動詳情

作者：胡麗珊

責任編輯：李越樺

【原文：我是聖誕老人學界大挑戰 在家邊玩邊學理財

欄名 : 理財學堂

相關文章

【理財教育】65歲媽媽25年前中270萬英鎊獎金　堅持返工唔退休原來係為子女
2020/09/08
【理財教育】65歲媽媽25年前中270萬英鎊獎金　堅持返工唔退休原來係為子女
【理財教育】要子女學會累積財富　先教導他們5件事
2020/09/16
【理財教育】要子女學會累積財富　先教導他們5件事
【理財教育】疫下逾4成家庭收入減少 逾9成家長認同子女要學理財
2020/09/21
【理財教育】疫下逾4成家庭收入減少 逾9成家長認同子女要學理財
【理財教育】理財不善與知識相關！6條問題測試你的基本理財概念
2020/09/25
【理財教育】理財不善與知識相關！6條問題測試你的基本理財概念

最新專欄文章 更多

【理財規劃】年終審視理財計劃要做5件事
2020/12/10
【理財規劃】年終審視理財計劃要做5件事
【ESG投資】「綠天鵝」風險是甚麼？為何會成ESG投資機遇？
2020/12/06
【ESG投資】「綠天鵝」風險是甚麼？為何會成ESG投資機遇？
拜登當選美國總統有利　新興市場前景光明
2020/11/29
拜登當選美國總統有利　新興市場前景光明
【理財教育】3歲開始定時定額給零用錢　灌輸「先儲蓄後消費」概念
2020/11/29
【理財教育】3歲開始定時定額給零用錢　灌輸「先儲蓄後消費」概念
【Bitcoin】比特幣急升後回落　本港買賣比特幣的3方法
2020/11/27
【Bitcoin】比特幣急升後回落　本港買賣比特幣的3方法
小學 幼稚園 儲蓄 投資者及理財教育委員會 聖誕快樂

下一篇文章

滙豐獲准恢復派息　仲有無機會派高息？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【投資美股】初學者買賣美股ABC
【投資美股】初學者買賣美股ABC
【Bitcoin】比特幣急升後回落　本港買賣比特幣的3方法
【Bitcoin】比特幣急升後回落　本港買賣比特幣的3方法
周末樓上樓下裝修點算好?
周末樓上樓下裝修點算好?
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
今日理財筆記 - 滙豐獲准恢復派息　仲有無機會派高息？
滙豐獲准恢復派息　仲有無機會派高息？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？