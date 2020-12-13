【理財教育】投委會「我是聖誕老人」學界大挑戰　聖誕節邊玩邊學理財

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聖誕將至，投資者及理財教育委員會（投委會）首次推出「『我是聖誕老人』學界大挑戰」，正召集全港幼稚園及小學生，一同訂立及實踐聖誕大計，為親友及有需要的人送上心意。
【3歲開始定時定額給零用錢 灌輸「先儲蓄後消費」概念：按此】
完成親子填色理財任務 邊玩邊學理財
學界大挑戰由即日起至1月15日展開，分公開組及學校組，所有參賽者都會獲發投委會聖誕特別版「理財小達人」手冊，讓家長為小朋友在聖誕節期間灌輸理財概念，寓教於樂。活動並得到教育局全力支持，全港幼稚園及小學生化身精明聖誕老人，透過完成親子填色或自訂和實踐理財任務，思考聖誕節的真正意義，並鼓勵家長通過互動及討論，向子女灌輸正確的金錢及消費觀。
投委會將向所有參賽者發出證書，勝出者更可獲書券及獎盃。另外，學校組亦設有「最踴躍參與學校獎」。所有得獎作品將於2021年3月舉行的香港理財月展出，具體安排須視乎疫情發展情況而定。
另外，大會亦為小朋友設定了3款以聖誕為主題的理財遊戲工作紙，讓大家分享聖誕快樂的同時，建立正確的理財觀念。
作者：胡麗珊
責任編輯：李越樺
【原文：我是聖誕老人學界大挑戰 在家邊玩邊學理財】
欄名 : 理財學堂