▲ 【理財教育】投委會「我是聖誕老人」學界大挑戰 聖誕節邊玩邊學理財 -

聖誕將至，投資者及理財教育委員會（投委會）首次推出「『我是聖誕老人』學界大挑戰」，正召集全港幼稚園及小學生，一同訂立及實踐聖誕大計，為親友及有需要的人送上心意。

【3歲開始定時定額給零用錢 灌輸「先儲蓄後消費」概念：按此】

完成親子填色理財任務 邊玩邊學理財

學界大挑戰由即日起至1月15日展開，分公開組及學校組，所有參賽者都會獲發投委會聖誕特別版「理財小達人」手冊，讓家長為小朋友在聖誕節期間灌輸理財概念，寓教於樂。活動並得到教育局全力支持，全港幼稚園及小學生化身精明聖誕老人，透過完成親子填色或自訂和實踐理財任務，思考聖誕節的真正意義，並鼓勵家長通過互動及討論，向子女灌輸正確的金錢及消費觀。

親子填色比賽 ：讓小朋友一展才藝，畫出為身邊朋友或有需要的人所準備的聖誕禮物。透過完成活動，小朋友可進一步明白物質並非快樂的唯一來源，並教導他們與他人分享快樂，將收到的禮物捐贈予有需要的人，比賽適合就讀幼稚園（K1至K3）的小朋友參加。



：讓小朋友一展才藝，畫出為身邊朋友或有需要的人所準備的聖誕禮物。透過完成活動，小朋友可進一步明白物質並非快樂的唯一來源，並教導他們與他人分享快樂，將收到的禮物捐贈予有需要的人，比賽適合就讀幼稚園（K1至K3）的小朋友參加。

理財任務比賽：提醒小朋友理財三部曲，寫低或畫出想送給身邊朋友或有需要的人的聖誕禮物，並為預備這份禮物寫上所需的3個精明行動，進一步實踐大計及檢視進度，最後完成目標。適合就讀小學的學童參加。

投委會將向所有參賽者發出證書，勝出者更可獲書券及獎盃。另外，學校組亦設有「最踴躍參與學校獎」。所有得獎作品將於2021年3月舉行的香港理財月展出，具體安排須視乎疫情發展情況而定。

另外，大會亦為小朋友設定了3款以聖誕為主題的理財遊戲工作紙，讓大家分享聖誕快樂的同時，建立正確的理財觀念。

活動詳情

作者：胡麗珊

責任編輯：李越樺

【原文：我是聖誕老人學界大挑戰 在家邊玩邊學理財】