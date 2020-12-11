【港元定期存款】5.2厘港元高息定存 入場費8萬元 特惠息率今年底完結

銀色債券今日截止認購，多間銀行及券商均表示銀色債券2020認購反應比上一批熱烈。港元一年期定期存款年利率最高僅為0.8厘，包底息厘3.5厘的銀債就顯得十分吸引。

一年存期港元定存比較︰按【此頁】

長息方面缺乏高息選擇，但港元短存的利率甚為吸引，比較3個月存期，「高息王」為工銀亞洲的5.2厘，入場費為8萬元，優惠期至到年底。