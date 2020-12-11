【港元定期存款】5.2厘港元高息定存 入場費8萬元 特惠息率今年底完結 收息攻略 15:35 2020/12/11 分享： 銀色債券今日截止認購，多間銀行及券商均表示銀色債券2020認購反應比上一批熱烈。港元一年期定期存款年利率最高僅為0.8厘，包底息厘3.5厘的銀債就顯得十分吸引。 一年存期港元定存比較︰按【此頁】 長息方面缺乏高息選擇，但港元短存的利率甚為吸引，比較3個月存期，「高息王」為工銀亞洲的5.2厘，入場費為8萬元，優惠期至到年底。 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款】港元定存1年最高0.8厘息 入場費低至1千元 2020/12/10 【定期存款】港元定存1年最高0.8厘息 入場費低至1千元 【港元定期存款】港元定存數碼渠道開立最特惠 有間最高5.2厘息 2020/12/04 【港元定期存款】港元定存數碼渠道開立最特惠 有間最高5.2厘息 【港元定期存款】一覽12月港元定存利率比較 息率最高係？ 2020/12/03 【港元定期存款】一覽12月港元定存利率比較 息率最高係？ 【港元定期存款】港元定存5.2厘息 跑贏銀債「包底」3.5厘息 2020/12/03 【港元定期存款】港元定存5.2厘息 跑贏銀債「包底」3.5厘息 【定期存款】美元存7天最高9厘息 美元會繼續積弱？ 2020/11/30 【定期存款】美元存7天最高9厘息 美元會繼續積弱？ 港元 工銀亞洲 定期存款