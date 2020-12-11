▲ 【fb 解體】Fb面臨解體風險 「反壟斷」訴訟背後言論自由才是真正考量？

中美角力令中國及美國在多個項目上互相制裁，看看誰才是最傷。不過，在中美兩國關係緊張之時，卻有一項政策同一陣線，便是對大型科技企業壟斷市場看不過眼。從螞蟻集團上市觸礁，及facebook面臨「反壟斷」訴訟可見一斑。

大得要倒下

以往有云「大得不能倒」的說法，如今卻變成「大得要倒下來」。

中國方面一早叫停了螞蟻集團的上市，還趁機加強規管科技平台的跨行業營運，目的很簡單，就是要避免民營的科網企業動到國企的奶酪。

大家留意一下，為科網巨企提供網絡接入的中移動（00941），近日股價竟然跌至14年的低位，中電信（00728）和聯通（00762）也是幾元一股，與騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、美團（03690）、網易（09999）這些高價股相比，就知道北京的想法了。

美國擬對多間科技巨頭進行反壟斷調查

至於美國及歐洲為首的西方世界，近日則不斷放風要對多間美資科技巨頭進行反壟斷調查。

先是歐盟最近便草擬新的法案，要求科技巨企審查第三方供應商，並與監管當局共享數據，更有效處理非法內容。歐盟針對用戶數超過4500萬的科技平台，要求他們僱用專人處理違規內容及廣告投放透明度，若違反新例，罰款將高達上一財政年度總營業額的 6%。

在美國，聯邦貿易委員會(FTC)和40多個州的總檢察長對Facebook發起反壟斷訴訟，指控該公司使用非法的反競爭策略來收購或扼殺競爭對手，以鞏固其在社交網絡領域的市場領導地位。

FTC尋求永久性禁令，要求Facebook剝離資產，即最壞情況Facebook收購回來的WhasApp和Instagram都要通通打回原型。

Facebook、WhatsApp、IG 缺一不可?

香港人當今的社交世界都被Facebook控制著，WhatsApp是人人必備的溝通工具、Facebook是傳統的社交媒體，IG則針對年輕一族。相信絶大部分上班族都會用到至少上述兩至三項平台。

事實上，Facebook收購回來也不見得有整合這三大平台，最多只是開發跨平台訊息工具，僅此而已。而且WhatsApp標榜個人化及私隱保障，Facebook難以從中獲利，只是把要把所有在網上的人都集中使用其服務，增強了Facebook集團的影響力。

社交平台真有言論自由嗎

事實上，不少人曾經以為社交平台是言論自由的象徵，可以發表不違背自己立場的說話。但原來世界上言論自由從來只限於個人，一旦要依賴其他平台發佈自己的言論，就變成了他人的言論自由。

近日不少Facebook的群組被突然消滅了，之前也曾有不少知名或不知名的KOL只是說了某些與美國總統選舉，或與本地政治相關的議題，就突然被停權數星期。

而Facebook的做法也不止於香港，在民主的台灣，也有Facebook用戶打了一些數字，而其當地意義是指某國人民，就被封鎖帳戶。

美國更不要說了，每一句特朗普總統有關大選的貼文，都被加上附註，而拜登的卻沒有這種對待。大家可以見到在Facebook發文，都是要看教主臉色。而教主看什麼人臉色呢? 在香港大家自己想想吧。

MeWe迅速冒起 確保私密對話惟收費模式成疑

這也是為什麼新社交平台MeWe迅速冒起的原因。因為MeWe強調沒有廣告，也沒有演算法在背後幫用戶揀選要看的內容。用家們也可暢所欲言。

不過，這樣要以用戶課金來支持業務運作。MeWe沒有廣告，而是靠用戶收費，包括提供私密對話功能、向用戶提供雲端存儲、MeWe Store訂製表情和主題等服務。

現時全球已有1100萬MeWe用戶，未來能否挑戰Facebook成為真正自由的社交平台? 大家就要拭目以待。