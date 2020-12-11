【政府工】政府招聘180名二級私人秘書　毋須大學學歷　起薪點16,565元

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公務員事務局今日（11日）公開招聘二級私人秘書，起薪點為16,565元，頂薪可達31,750元，目標招聘180人，12月24日截止申請。申請人如獲取錄，會獲調派往各決策局及部門工作，提供與秘書服務相關職責，包括文字處理，管理日常工作和會議日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等。
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申請人應徵資格：
職責範圍：
二級私人秘書主要提供與秘書服務相關職責，包括文字處理，管理日常會議和工作日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等。
有機會被調派至本港任何一個地區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技，並可能須不定時工作。
薪酬：
總薪級表第4點（每月16,565元）至總薪級表第15點（每月31,750元）
獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。
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申請方法：
申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：
持有本港以外院校／非香港考試及評核局所頒授學歷的人士遞交申請時，須夾附學歷證明文件副本。在網上遞交申請的人士須在2020年12月31日或之前，把有關證明文件的副本郵寄至聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本每頁上註明網上申請編號。如申請人未能提供證明文件，其申請概不受理。請勿在現階段附上任何文憑／證書或其他學歷證明文件的正本。
至於本地學歷，申請人在現階段毋須遞交證明文件副本。
詳情可瀏覽公務員事務局網頁。
截止日期：2020年12月24日晚上11時59分
責任編輯：李瑩
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欄名 : 職場百科