▲ 【政府工】政府招聘180名二級私人秘書 毋須大學學歷 起薪點16,565元

公務員事務局今日（11日）公開招聘二級私人秘書，起薪點為16,565元，頂薪可達31,750元，目標招聘180人，12月24日截止申請。申請人如獲取錄，會獲調派往各決策局及部門工作，提供與秘書服務相關職責，包括文字處理，管理日常工作和會議日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等。

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申請人應徵資格：

香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘50字；

具備一般商業電腦軟件（Microsoft Office Word 2016及Excel 2016）的應用知識。

職責範圍：

二級私人秘書主要提供與秘書服務相關職責，包括文字處理，管理日常會議和工作日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等。

有機會被調派至本港任何一個地區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技，並可能須不定時工作。

薪酬：

總薪級表第4點（每月16,565元）至總薪級表第15點（每月31,750元）

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

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申請方法：

申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：

網上透過公務員事務局網站；或

郵寄到「香港上環林士街多層停車場大廈閣樓公務員事務局一般職系處 」。如郵寄，信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

申請表格可在公務員事務局網站下載，謹記在信封面註明「申請二級私人秘書職位」。

持有本港以外院校／非香港考試及評核局所頒授學歷的人士遞交申請時，須夾附學歷證明文件副本。在網上遞交申請的人士須在2020年12月31日或之前，把有關證明文件的副本郵寄至聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本每頁上註明網上申請編號。如申請人未能提供證明文件，其申請概不受理。請勿在現階段附上任何文憑／證書或其他學歷證明文件的正本。

至於本地學歷，申請人在現階段毋須遞交證明文件副本。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：2020年12月24日晚上11時59分

責任編輯：李瑩

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