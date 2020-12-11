【滙豐派息】英倫銀行准滙豐恢復派息 大行卻不看好後市 因高息不再？

英倫銀行周四表示，容許英國的銀行包括滙豐 （00005） 、渣打集團 （02888） 恢復部分派息及派花紅，前提是銀行有充足資本，能有效對抗新冠疫情引起的市場波動。不少散戶都關心滙豐來年會否恢復派息，不過有大行卻不看好滙豐後市。

美銀證券認為，滙豐重組架構複雜，即使成功出售盈利能力弱的地區業務，亦僅可套現有限資本，而且滙豐縮減資本市場投入後，未見有其他業務配合，因此對其40億美元節流、降低複雜度的重組成效感到懷疑。

美銀早前預期滙豐2022年盈利也難以快速重返2018年水平；滙豐2020年至22年年度派息僅為0.12、0.16和0.2美元，相應股息率僅2.09厘、2.78厘、3.48厘，遠低於1992年至今的平均4.5厘。

高盛早前亦預期，滙豐今年將分派末期息0.1美元，而隨盈利及宏觀經濟環境改善，估計明年股息會增至0.3美元。與以往每年分發0.51美元的股息政策相比，滙豐高息或成絕響。

豐盛金融資產管理董事黃國英早前接受《投資理財周刊》專訪時認為，舊經濟例如滙豐，長遠來說，前景都是暗淡，不如趁反彈「剪咗佢」。

舊經濟，今次升上來反而要剪咗佢，好似滙豐趁反彈就要剪，長遠來說，都係無景，銀行始終都係難做嘅生意，即使滙豐北上發展，但睇番四大內銀就知，何嘗有好過？我就唔會返轉頭。

滙豐股價反彈 黃國英：趁反彈就要剪咗佢，按【下一頁】

滙豐股價反彈，如何部署？按︰【下一頁】

責任編輯︰陳啟昌