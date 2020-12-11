  • 23°C
香港時間 : 20201211日 (五) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐派息】英倫銀行准滙豐恢復派息 大行卻不看好後市 因高息不再？

收息攻略 13:46 2020/12/11

分享：

英倫銀行周四表示，容許英國的銀行包括滙豐 （00005） 、渣打集團 （02888） 恢復部分派息及派花紅，前提是銀行有充足資本，能有效對抗新冠疫情引起的市場波動。不少散戶都關心滙豐來年會否恢復派息，不過有大行卻不看好滙豐後市。

美銀證券認為，滙豐重組架構複雜，即使成功出售盈利能力弱的地區業務，亦僅可套現有限資本，而且滙豐縮減資本市場投入後，未見有其他業務配合，因此對其40億美元節流、降低複雜度的重組成效感到懷疑。

美銀早前預期滙豐2022年盈利也難以快速重返2018年水平；滙豐2020年至22年年度派息僅為0.12、0.16和0.2美元，相應股息率僅2.09厘、2.78厘、3.48厘，遠低於1992年至今的平均4.5厘。

高盛早前亦預期，滙豐今年將分派末期息0.1美元，而隨盈利及宏觀經濟環境改善，估計明年股息會增至0.3美元。與以往每年分發0.51美元的股息政策相比，滙豐高息或成絕響。

豐盛金融資產管理董事黃國英早前接受《投資理財周刊》專訪時認為，舊經濟例如滙豐，長遠來說，前景都是暗淡，不如趁反彈「剪咗佢」。

舊經濟，今次升上來反而要剪咗佢，好似滙豐趁反彈就要剪，長遠來說，都係無景，銀行始終都係難做嘅生意，即使滙豐北上發展，但睇番四大內銀就知，何嘗有好過？我就唔會返轉頭。

滙豐股價反彈   黃國英：趁反彈就要剪咗佢，按【下一頁

滙豐股價反彈，如何部署？按︰【下一頁

 

責任編輯︰陳啟昌

 

欄名 : 收息之選

最新專欄文章 更多

【銀色債券2020】銀債認購今午2時截止 留意4大貼士
今日
【銀色債券2020】銀債認購今午2時截止 留意4大貼士
疫市營收大增的本地零售股 股息率逾6厘
2020/12/09
疫市營收大增的本地零售股 股息率逾6厘
【銀色債券2020】銀債低風險高回報如同政府「補貼」　龔成：有剩餘資金可留意幾隻收息股
2020/12/01
【銀色債券2020】銀債低風險高回報如同政府「補貼」　龔成：有剩餘資金可留意幾隻收息股
【銀色債券2020】銀債保底息3.5厘今起認購　短期儲蓄保、銀行存款都有高息之選？
2020/12/01
【銀色債券2020】銀債保底息3.5厘今起認購　短期儲蓄保、銀行存款都有高息之選？
【銀色債券2020】銀債保底息3.5厘今起認購　經銀行認購銀債有咩優惠？
2020/12/01
【銀色債券2020】銀債保底息3.5厘今起認購　經銀行認購銀債有咩優惠？
收息股 黃國英 銀行 英倫銀行 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【銀色債券2020】銀債認購今午2時截止 留意4大貼士
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀色債券2020】銀債認購今午2時截止 留意4大貼士
【銀色債券2020】銀債認購今午2時截止 留意4大貼士
【港元定期存款】一覽12月港元定存利率比較 息率最高係？
【港元定期存款】一覽12月港元定存利率比較 息率最高係？
【定期存款】港元定存1年最高0.8厘息 入場費低至1千元
【定期存款】港元定存1年最高0.8厘息 入場費低至1千元
【銀色債券2020】第五批銀債明起公開認購 一文睇晒息率、年期、申請方法
【銀色債券2020】第五批銀債明起公開認購 一文睇晒息率、年期、申請方法
【銀色債券2020】銀債保底息3.5厘今起認購　經銀行認購銀債有咩優惠？
【銀色債券2020】銀債保底息3.5厘今起認購　經銀行認購銀債有咩優惠？
【銀色債券2020】銀債低風險高回報如同政府「補貼」　龔成：有剩餘資金可留意幾隻收息股
【銀色債券2020】銀債低風險高回報如同政府「補貼」　龔成：有剩餘資金可留意幾隻收息股