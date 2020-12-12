▲ 【前列腺癌】先後患腸癌前列腺癌 康復者分享如何克服「男人之痛」 -

陳華（Wilson）外表陽光、身材高大，說話亦中氣十足，完全看不出來是個癌症康復者。5年前一次例行身體檢查，Wilson從報告數值中才發現自己的身體有異常，當時並沒任何病徵，隨即被轉介往外科、泌尿科跟進。服了兩星期的消炎藥，驗血檢查卻發現指數仍不樂觀，最後經抽針檢查確診前列腺癌。

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患癌需切除前列腺

早在2000年，Wilson同樣在身體檢查中發現大腸有瘜肉，確診腸癌初期，需做手術切除。原本已經歷過一次大病，15年後又再來一次，Wilson坦言當下心情很忐忑不安，無法置信。雖然是二次打擊，但亦因為有上一次成功抗癌的經歷，Wilson花三、四日就調整好心態面對。

癌症屬1期，幸而尚未擴散，Wilson選擇「一刀切」做外科手術，把前列腺和周邊的淋巴結切走，盼做到更佳的根治效果。術後翌日雖然身體插了尿喉、引流管等，但Wilson仍聽從醫護的建議，在狹小的病房內來回走路，幫助身體加快復原。

滲尿後遺症困擾 鍛練盆底肌肉改善問題

Wilson術後精神狀態佳，他笑說復原過程很輕鬆，並不難受。不過原來最辛苦、最難適應的關口，是在出院之後出現尿滲問題。出院後至拆綫當日，護士給了Wilson一塊尿墊，他才知道沒了尿喉後，當膀胱內儲得太多尿液，原來是控制不了的。一般人的膀胱貯存約400毫升的尿液才有尿意，但對Wilson來說，可能一兩百毫升尿液已急到快尿出來。故初期Wilson要穿厚身尿褲避免滲尿，感覺非常差。

醫護指手術後3個月為黃金期，Wilson需多做提肛動作，鍛練盆底肌肉。練習愈多情況就愈有改善，Wilson一步步由穿尿褲改為厚尿墊，再換薄尿墊，花12個月後就毋須再擔心滲尿問題。

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時間助跨越心理關口 克服男人最痛

滲尿問題花1年處理，另一個心理關口，是做完前列腺手術後，勃起功能減退的問題。「前列腺兩側有兩條神經綫，控制男性性器官的勃起功能。若整個前列腺切走，無保留這兩條神經綫的話，就完全不能勃起。我好幸運，醫生幫我保留了其中一條，我的勃起功能仍能維持50%。」能否保留神經綫，取決於癌細胞的位置。若太接近，則無法為了保留功能而放棄根治機會；Wilson指雖然功能減半，但亦正面面對。

男士自尊心最重要，第一道的心理關口過了，第二關我起碼還有50%功能，還未算好差嘛，慢慢就會適應，加上我年紀都這麼大了；其實相比起好多前列腺癌病人，我算是最幸運的一群，比其他人好好多了。

記者：吳霆俊

責任編輯：周美好、李越樺

（節錄）

【原文：兩次患癌抗病重生 前列腺癌病人做義工助人自助】

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