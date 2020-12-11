▲ 【移民台灣】今年首10個月逾7000名港人赴台居留 按年爆升71.2% -

台灣向來是港人熱門移居地，台灣當局早前更表示，正研究放寬港人赴台限制，方便港人移居台灣。台灣陸委會發言人邱垂正昨日（10日）在例行記者會上表示，今年首10個月，獲批台灣居留許可的港人數目達7,474人，定居人數則有1,272人。

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10月赴台居留港人達1,974人

據台灣移民署統計資料，港澳赴台居留在今年10月大增，單是今年10月港人赴台居留人數就達1,974人，較9月增長逾1,000人；澳門赴台居留達289人，較前一個月多逾200人。

數據顯示，去年首10個月港人獲台灣居留許可數目有4,352人，今年同期大增71.2%，有7,474人取得台灣居留許可，而去年首10個月港人獲台灣居留許可人數為1,189人，按年增長近7%，有1,272人。

《港區國安法》在今年7月生效，數據顯示，自今年7月起，港人獲台灣居留許可人數持續上升，由6月的397人大增至7月的715人，8月有720人，9月有904人，10月高達1,974人。

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責任編輯：李瑩

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