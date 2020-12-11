▲ 第二季永久離港提取強積金宗數按季跌21% 強積金對沖金額較首季增2成

積金局公布強積金（MPF）計劃的最新數字，截至今年6月底止，以「永久離港」為由提早提取強積金的宗數及涉及金額均連續兩季下跌，第二季的申請宗數按季減少21.1%至6,000宗，涉資為9.9億元，按季減少23.6%。

「永久離港」為由申索連續兩季下降

自去年爆發大型社會運動，不少港人計劃移民海外，以「永久離港」為由提早申索強積金的個案亦持續攀升。去年第四季錄得8,400宗申索，涉及14.35億元，為近期高峰。不過，數字其後回落。今年第一季錄得7,600宗申索，涉及12.95億元；第二季錄得6,000宗，涉及9.9億元，較第一季分別下降約21.1%及23.6%。

季度 申索宗數 涉及資金 2019年第三季 8,300宗 13.98億元 2019年第四季 8,400宗 14.35億元 2020年第一季 7,600宗 12.95億元 2020年第二季 6,000宗 9.9億元

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「強積金對沖」數字上升

不過，新冠疫情重創本港經濟，以強積金抵銷遣散費及長期服務金（俗稱「強積金對沖」）的申索則有上升趨勢。第二季「抵銷長期服務金」錄得6,500宗申索，涉資7.98億元；較第一季的5,600宗及7.4億元，分別上升約16.1%及7.8%。以「抵銷遣散費」為由申索個案亦見明顯升幅，第二季錄得16,200宗，涉資10.78億元；較對上一季的11,000宗及7.96億元，分別漲47.3%及35.4%。

單計第二季，「強積金對沖」了18.76億元，較第一季的15.36億元，升22.1%。

季度 抵銷長期服務金 抵銷遣散費 申索宗數 涉及資金 申索宗數 涉及資金 2019年第三季 4,900宗 6.17億元 7,300宗 4.94億元 2019年第四季 4,900宗 6.13億元 8,900宗 6.11億元 2020年第一季 5,600宗 7.4億元 11,000宗 7.96億元 2020年第二季 6,500宗 7.98億元 16,200宗 10.78億元

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責任編輯︰陳啟昌

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