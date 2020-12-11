第二季永久離港提取強積金宗數按季跌21%　強積金對沖金額較首季增2成

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積金局︰單靠旅遊證件 不足成為「永久離港」提早申索強積金
積金局公布強積金（MPF）計劃的最新數字，截至今年6月底止，以「永久離港」為由提早提取強積金的宗數及涉及金額均連續兩季下跌，第二季的申請宗數按季減少21.1%至6,000宗，涉資為9.9億元，按季減少23.6%。
「永久離港」為由申索連續兩季下降
自去年爆發大型社會運動，不少港人計劃移民海外，以「永久離港」為由提早申索強積金的個案亦持續攀升。去年第四季錄得8,400宗申索，涉及14.35億元，為近期高峰。不過，數字其後回落。今年第一季錄得7,600宗申索，涉及12.95億元；第二季錄得6,000宗，涉及9.9億元，較第一季分別下降約21.1%及23.6%。
|季度
|申索宗數
|涉及資金
|2019年第三季
|8,300宗
|13.98億元
|2019年第四季
|8,400宗
|14.35億元
|2020年第一季
|7,600宗
|12.95億元
|2020年第二季
|6,000宗
|9.9億元
「強積金對沖」數字上升
不過，新冠疫情重創本港經濟，以強積金抵銷遣散費及長期服務金（俗稱「強積金對沖」）的申索則有上升趨勢。第二季「抵銷長期服務金」錄得6,500宗申索，涉資7.98億元；較第一季的5,600宗及7.4億元，分別上升約16.1%及7.8%。以「抵銷遣散費」為由申索個案亦見明顯升幅，第二季錄得16,200宗，涉資10.78億元；較對上一季的11,000宗及7.96億元，分別漲47.3%及35.4%。
單計第二季，「強積金對沖」了18.76億元，較第一季的15.36億元，升22.1%。
|季度
|抵銷長期服務金
|抵銷遣散費
|申索宗數
|涉及資金
|申索宗數
|涉及資金
|2019年第三季
|4,900宗
|6.17億元
|7,300宗
|4.94億元
|2019年第四季
|4,900宗
|6.13億元
|8,900宗
|6.11億元
|2020年第一季
|5,600宗
|7.4億元
|11,000宗
|7.96億元
|2020年第二季
|6,500宗
|7.98億元
|16,200宗
|10.78億元
【強積金對沖】遣散費、長期服務金可用MPF支付？ 認識強積金對沖機制
責任編輯︰陳啟昌
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欄名 : MPF理財