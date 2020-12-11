▲ 陸浩明後悔「落錯車」望把握疫市重新上車 嘆樓價回調不多：港人剛性需求強勁 -

置業難題困擾不少港人，電視節目主持陸浩明（6號）約10年前已早着先機成功上車，購入深井500多呎的單位。不過，由於轉換工作環境，又見樓價升近3成，他便決定將物業放售。落車後，樓價飆升未停，他一直都等不到低位入市。疫市下他望把握樓市回調再次上車，惟他感嘆，疫市下樓價回調的幅度不高，「香港人對物業的剛性需求真是強勁！」

賣樓賺3成後悔「落錯車」

6號10年前在位於荃灣區的電視台工作，一直都是租樓住，後來業主加租近10%，他才決心去睇樓。他形容，當時看中位於深井的單位需約275萬元，他做足9成按揭，首期約30萬元，而月供只需多租金數千元，便能擁有自己的物業。後來6號轉換工作環境，於是決定搬到將軍澳，他當時的深井物業持有2、3年，見樓價升了3成，便決定將深井的物業放售：「見到樓價已升值30%至40%，對於初次投資樓市的我，已相當吸引。」

賣樓後，樓價一直飆升，他仍未等到低位再次入市，至今仍在將軍澳區租樓未能再上車。他感嘆自己「落錯車」。「等樓市回調的同時也忙着工作，沒時間去看樓盤，不知不覺租了1年、3年、4年、5年，但整體樓價可能已升了近一倍，或是70%至80%以上，心態上會覺得：算了暫時不買了。」

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望疫市下尋寶 嘆樓價回調不多

疫市下樓市稍有回調，6號把握機會積極睇樓，惟他感嘆本港疫情反覆不定，失業率屢創新高下，樓價僅略為下跌。「經濟環境再差，部分地區的樓價僅回落5%至10%，香港人的剛性需求真是強勁！」

在將軍澳已租住多年，他坦言想在同區置業，暫目標購入小單位作投資。現時不少新盤均為開放式單位，但6號表示，由於喜愛與女友在家煮食，認為家中備有傳統「梗廚」必不可少。

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轉投日本物業 租客長情租金回報穩定

追不上香港樓價，6號轉投日本物業，兩年前以約70萬港元，買入大阪兩層高的複式單位，租金回報有近5至6厘。6號坦言，投資日本物業的一大好處，是在於日本人夠長情，「我當時買樓是連租約買，該名租客本身已住了5、6年，其實他們有機會住一輩子，或至少住10至20年，至少我肯定有租客及穩定的回報。」

疫情前，大阪樓價已有不錯的升幅，他更計劃將物業改為民宿經營，提升租金回報至8至12厘。即使疫情打亂他全盤計劃，他仍長遠看好日本物業的投資價值，打算持貨至大阪於2025年舉行世博會。

日本以外，6號亦看好大灣區物業發展潛力，同時觀望英國物業具有龐大的留學生市場，期望未來可在兩地置業。

記者：李瑩

場地提供：Paragon

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