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陸浩明炒股炒至停牌損失近10萬元　藍籌股轉戰新經濟股「別跟股票談戀愛」（立即睇片）

理財規劃 16:04 2020/12/11

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陸浩明（6號）在電視台主持多個電視節目，精明且轉數快的形象相當入屋。口才了得以外，他對於投資股票亦有一手。大學時期已開始利用兼職收入增值財富，他愛好新事物傾向高風險投資，曾炒股炒至停牌後轉投藍籌股，近年看準時機搭上新經濟股的順風車，有豐富投資歷練的他奉告：「千萬不要跟股票談戀愛」。

【後悔「落錯車」望把握疫市重新上車　陸浩明嘆樓價回調不多：港人剛性需求強勁：按此

受《富爸爸》啟發　堅持還清卡數

6號於大學時期已開始賺錢養家，課餘時身兼多份兼職，除了電視台及電台的節目主持外，他又擔任唱片店的打碟。「當時人工算是不錯，時薪有近100元，多份兼職加起的收入，最高可達5位數字。」

收入遠比一般大學生為多，6號並未因此而揮霍，收入一半會撥入儲蓄，只花30%至40%。在申請人生中第一張信用卡後，他才開始先使未來錢，更貪圖方便每月只還Min-pay（最低還款額）。「當時用信用卡買電腦，我以為每月還幾百元Min-pay很輕鬆，沒想到利息會愈滾愈多。後來讀了《富爸爸‧窮爸爸》後，才明白負債會影響人的現金流，以及現金流的重要性。」為免還息變相「幫銀行打工」，於是他養成準時還清卡數的好習慣，並開始研究投資股市。

投資眼鏡股不幸遇停牌　近10萬元「無仇報」

6號就讀大學時正值科網熱潮，同學間炒股氣氛熾熱，身邊朋友抽新股，6號又跟着抽，包括建設銀行 （00939） 、工商銀行 （01398） 及中國人壽 （02628） 等，乘熱潮獲利不少，讓他初嚐投資的甜頭。

炒股甚少有長勝將軍，6號也不例外。他損失最嚴重的一次，是選中一間有問題的光學股。起初靠炒波幅獲利不少，將滾存至5、6位數字的本金連回報重注後，股票突然停牌，公司主席被審查，資金全化為烏有。「那10萬元、8萬元就『無仇報』，所以我覺得要懂得分散風險，不要覺得那隻股票一直贏就『瞓身』，因為你難以預料市場或其他消息，會突然帶來如此大的虧損。」

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及時沽出滙豐　「別跟股票談戀愛」

投資損手後，6號一度因工作忙碌未能時刻緊貼大市走勢，而轉投可穩定收息的藍籌股。幾年前，他看準新經濟股的浪潮，便果斷將資金轉至新經濟股，投資現時的科網巨頭ATM（即阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ），並減持手上舊經濟股的比重，成功搭上順風車，獲得不錯的回報。

疫市下不少舊經濟股股價大跌，深受港人喜愛的滙豐 （00005） 史無前例地停派息，更一度跌穿世紀供股價。6號早認為舊經濟股大勢已去，並早於在滙豐50元的價位沽出，他形容當時算是平手，賺夠派息才走。他分享指，有朋友現時還在持有在40元、50元入手的滙豐，未有在高位80元及時止賺，又未有轉會準備迎接新經濟股的升浪，要一直「坐艇」之餘，錯失投資良機。

他語重心長地說：「要記住一句說話，千萬不要跟股票談戀愛。除非你夠厲害找到另一隻騰訊，當然不怕一直持有。但事前要做很多功課，對市場很有認識，甚至對整個世界的發展要很了解。」

視研究美股為娛樂　看好科技股前景

投資港股以外，6號近年也沾手美股，尤其喜歡研究科技股。「作為藝人工作時娛樂大家，放工後研究股票，反而能讓我從娛樂事業中抽身，成為我的娛樂。」他認為人工智能將會成未來的大趨勢，因而看好全球最大繪圖晶片廠NVIDIA（美：NVDA）的增長潛力。此外，他甚為欣賞Tesla（美：TSLA）創辦人Elon Musk對科技研發的狂熱，也看好其公司研發自動駕駛系統的發展潛力。「我在400美元價位少量入手，即使股份列入標普500指數後或會爆升，也打算長期持有。」

記者：李瑩

場地提供：Paragon
（於觀塘區設有5個共享空間，致力提供企業家舒適工作空間及創業援助。Tel： 3575 9218）

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