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趕上Gin酒熱潮 限聚令下自製雞尾酒撐本土品牌

博客 22:56 2020/12/10

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嘉里酒店Red Sugar酒吧的首席調酒師Simon Kong，最喜歡無名氏這本土Gin品牌。

疫情下，酒吧又開又停，如果喜歡飲番兩杯、摸下酒杯底的型男索女，就會覺得無癮！

近年潮興飲Gin酒，據嘉里酒店Red Sugar酒吧的首席調酒師Simon Kong表示，10個客有8個都叫Single Mix（烈酒加汽水），而Single Mix中八成都是喝Gin，可見Gin真的有需求，難怪近年香港也湧現不少本土品牌。

無名氏, Rare Dry Gin（$480/RNG Wine）：香港代表，由兩位Not Important Persons製造，所以樽身會寫著N.I.P。因為本土製造，便有本土風味，如加了龍井、壽眉茶，還有陳皮及桂花，味道濃郁，很有陳皮及茶葉的香氣，是Simon個人最愛。

這款以杜松子（Juniper Berry）為主調的烈酒，昔日（14世紀）是作為醫治胃痛之物，今天成為許多到酒吧減壓消閒的蒲友恩物。Simon表示，Gin的「魅力」所在，不像以前只是單一有杜松子味道，現在不同的牌子，有不同的味道，有許多選擇。

Monkey 47, Schwarzwald Dry Gin（$648/big big shop）：就如雞尾酒愈多材料，就愈多層次，這用47種材料調校而成的Gin也一樣。秘方是在重修德國黑森林旅館無意中發現，與當地天然泉水混合，風味特佳。

通常飲用Gin都會以Gin Tonic這款Single Mix雞尾酒作主打，大約是45ml的Gin加90-100ml的Tonic Water。「入口很清新，夠簡單又不會無味道。」Simon說。

Gordon’s, Premium Pink, Distilled Gin（$218, Le Bon）：粉紅的顏色來自Gin加進了紅莓及紅加侖子等原材料，因為果味較多，入口清新，Simon說適合初飲Gin的人士飲用。

其實與Gin「拍檔」的Tonic Water也有很多款式，Simon教路，如果是低質素的Gin，配一些有味道的Tonic Water，就會增加層次。「有些高級的Tonic Water，如London Essence，氣泡細緻，可以維持更久。」

Bulldog, London Dry Gin（$298, Connoisseur Wines & Spirits）：樽身是這樣寫著：Bold outside, smooth inside。用12種原材料，如龍眼、罌粟籽及蓮花葉等，別樹一格。當然混合了後，未必能一一分辨出來，但因為是London Gin的風格，可以加少許糖，會帶一點甜。

那就趁在限聚令下，兼禁晚飯堂食，在家調校一杯Gin Tonic自娛一番吧！

Beefeater 24, London Dry Gin（$328, Wine Wine）：24代表將植物原材料浸了24小時的意思。採用12種原材料，包括有西柚皮、日本及中國茶等等，加起來就很芳香。Simon說會因應原材料，在Gin Tonic的杯上，就會以西柚點綴。

 

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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