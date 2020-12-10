趕上Gin酒熱潮 限聚令下自製雞尾酒撐本土品牌

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目標兩年後移民 如何自製年回報6至8%投資組合應付當地生活費？（內附股息率）
疫情下，酒吧又開又停，如果喜歡飲番兩杯、摸下酒杯底的型男索女，就會覺得無癮！
近年潮興飲Gin酒，據嘉里酒店Red Sugar酒吧的首席調酒師Simon Kong表示，10個客有8個都叫Single Mix（烈酒加汽水），而Single Mix中八成都是喝Gin，可見Gin真的有需求，難怪近年香港也湧現不少本土品牌。
這款以杜松子（Juniper Berry）為主調的烈酒，昔日（14世紀）是作為醫治胃痛之物，今天成為許多到酒吧減壓消閒的蒲友恩物。Simon表示，Gin的「魅力」所在，不像以前只是單一有杜松子味道，現在不同的牌子，有不同的味道，有許多選擇。
通常飲用Gin都會以Gin Tonic這款Single Mix雞尾酒作主打，大約是45ml的Gin加90-100ml的Tonic Water。「入口很清新，夠簡單又不會無味道。」Simon說。
其實與Gin「拍檔」的Tonic Water也有很多款式，Simon教路，如果是低質素的Gin，配一些有味道的Tonic Water，就會增加層次。「有些高級的Tonic Water，如London Essence，氣泡細緻，可以維持更久。」
那就趁在限聚令下，兼禁晚飯堂食，在家調校一杯Gin Tonic自娛一番吧！
撰文 : 何小雲
欄名 : 型男玩物誌