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【外賣優惠】一粥麵晚市外賣$100/3款餸享額外9折　KFC手機點餐滿$25送維他菊花茶+$5 優惠券

精明理財 07:00 2020/12/11

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、一粥麵：晚市外賣 $100/3款餸 額外9折

即日起，晚上5點開始，一粥麵外賣自取滿$100即享9折優惠。

優惠不適用機場、科學園、屯門醫院分店，不適用於自助點餐機、手機訂餐、外賣平台 。

2、KFC手機點餐滿 $25 送維他菊花茶+$5 優惠券

即日至12月20日用 KFC手機點餐滿 $25 或於KFC好味速遞買任何食品，即送維他菊花茶250ml 及維他菊花茶 $5 優惠券！

Vita X KFC 優惠：

  • KFC 手機點餐堂食/外賣自取滿$25送維他菊花茶250毫升1包 及 維他菊花茶$5現金券
  • 於KFC好味速遞任何惠顧送維他菊花茶250毫升2包 同 維他菊花茶$5現金券

貨品數量有限，售完即止。

維他菊花茶$5現金券只適用於指定商戶包括：百佳超級市場， 惠康超級市場，7-Eleven， CircleK便利店。


3、MOS Burger：下午6點後 外賣自取 9折

即日起，MOS Burger全綫分店下午6點後外賣自取皆可享有9折優惠。優惠不可與其他優惠 （如VIP折扣，優惠券等） 同時使用。

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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