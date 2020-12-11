榮華新界區分店 臘腸老婆餅各式餅食買2送1 精明理財 10:30 2020/12/11 分享： 由即日起12月20日，到新界榮華分店，購買臘腸、老婆餅及各式餅食都會有標準價買2送1優惠。 受疫情影響，榮華特意延長新界買2送1優惠日期由以往的3日延長至10日，希望分散人流，令各位安心購物。 *優惠不包括券類產品、囍餅及特價品 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 譚仔三哥晚市外賣自取優惠 兩餸或以上米線即送多1餸 今日 譚仔三哥晚市外賣自取優惠 兩餸或以上米線即送多1餸 【外賣優惠】傍晚6時後禁堂食 外賣平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 2020/12/10 【外賣優惠】傍晚6時後禁堂食 外賣平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） PayMe推雙12快閃優惠（內附優惠碼） 2020/12/10 PayMe推雙12快閃優惠（內附優惠碼） 一粥麵早鳥優惠 4人皇子乳鴒盆菜$338 2020/12/10 一粥麵早鳥優惠 4人皇子乳鴒盆菜$338 beard papa's聖誕優惠 $100/5個泡芙 2020/12/10 beard papa's聖誕優惠 $100/5個泡芙 飲食資訊 飲食優惠 產品 著數優惠