榮華新界區分店　臘腸老婆餅各式餅食買2送1

由即日起12月20日，到新界榮華分店，購買臘腸、老婆餅及各式餅食都會有標準價買2送1優惠。

受疫情影響，榮華特意延長新界買2送1優惠日期由以往的3日延長至10日，希望分散人流，令各位安心購物。

*優惠不包括券類產品、囍餅及特價品

撰文：hket小編