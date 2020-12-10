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【理財規劃】年終審視理財計劃要做5件事

理財學堂 18:30 2020/12/10

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踏入12月，臨近一年終結，是時候審視個人於年初時定立的理財大計。今年在疫情的陰霾之下，不少打工仔收入大減，更可能需要節衣縮食。來年疫情會否好轉尚是未知之數，面對經濟衰退的危機，及早做好財政上的準備尤其重要。在一年終結時審視理財計劃，能有助你調整投資策略及目標，為下一年作好準備。《Business Insider》列出專家認為年終前在理財上要做5件事，制定明年大計前，不如先看看自己於今年的表現。

【月入3萬仍入不敷支　停止畀6,000元家用可減負擔？：按此

1. 審視投資儲蓄目標及成效

資產管理公司Personal Capital的高級財務顧問Daniel Kellogg表示，年終結算時需包括評估儲蓄、可用現金及投資組合分配。他認為，評估有否達成儲蓄目標甚為重要，如果儲蓄目標已不切合你人生上的規劃，如計劃買樓、結婚及進修等，應按不同的人生規劃而調整有關目標，並檢討今年各儲蓄方法的成效。

此外，他認為，人們應該把握年終的機會檢視投資組合，若投資組合的回報未如你所預期，或已超過或低於你願承受的風險，你或需要考慮重新平衡投資組合的比重。

2. 留意節日開支

臨近年尾，是聖誕節及新年的消費旺季。雖然疫情下節日氣氛不如以往，但亦要留意居家抗疫期間，有機會因為受節日優惠所吸引，因而增加網購的開支。美國萬通人壽保險公司財務策劃師Adam Deady指，於節日消費需保持明智，用信用卡購買聖誕禮物後，應按時還清帳單，以建立良好的理財習慣。

3. 取消不必要訂閱服務

居家抗疫期間，不少人為了打發時間，而訂閱了串流影視平台等服務，這些服務按月收費，如不是經常使用，則有機會造成浪費。有調查指，美國人平均每月花237.33美元訂閱不同的服務，財務策劃師兼Intrepid Eagle Finance的創辦人Charles H. Thomas III指，人們在年終時，應選擇取消訂閱最少一個或兩個不必要的服務，減少每月開支，直到真正有需要才重新訂閱也不遲。

【美股收息可以點揀？　「股息貴族」連續25年增加派息：按此

4. 增加應急儲備

財務策劃師兼Fortitude Financial Planning創辦人Travis Tracy指，每人應最少有相等於6個月生活費用的應急儲備。他建議，可先由計算每月的生活開支開始，然後削減不必要的開支，並將開支乘以3或6，計算出應急儲備所需的金額，並定期將儲蓄撥入儲蓄帳戶作為備用。如有需要償還債務，如供樓及信用卡卡數等，在計算應急儲備時，亦應將所需款項計算在內，以免在緊急情況下未能如期還款。

5. 將資金撥入儲蓄或投資帳戶

查看個人的財務狀況後，如果發現自己的出糧戶口有大量現金，便應將多餘資金轉至具有為資本增值能力的帳戶中。Olson Wealth Group財務策劃師兼總裁Sharon Olson建議，最好將出糧戶口有多的資金轉移到可增長的帳戶中。她認為，當在出糧戶口看到資金時，或令人有想花費的慾望，而將資金轉到其他儲蓄帳戶或投資帳戶中，就能更有效地調配資金，避免因看到有錢就想消費的想法。

Olson建議，人們應建立每月儲蓄計劃，並盡可能用自動轉帳的形式，確保自己跟隨儲蓄目標。

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財學堂

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