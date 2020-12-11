鈴木Swift Sport　辣椒仔重出江湖

讓鈴木（Suzuki）迷引頸以待的新一代「辣椒仔」Swift Sport，自2018年在日本推出後，港版一直只聞樓梯響。苦候多時，這隻黃紺紺的醒目辣椒仔終於抵港！同場更有「細佬」——全新的小改款Swift登場。兩部新車同時搭載Mild Hybrid微混能系統，兼換上有型新look，「辣」得夠過癮。

▲ Swift Sport暫時只有手波版，難怪令棍波迷期待已久。

熟悉日本K-Car名牌鈴木的朋友相信都知道，廠方旗下的車款幾乎每兩至三年就推出小改款，每5年就來個大改款，而這個「Suzuki Theory」套用在辣椒仔Swift身上同樣適合。

Swift Sport是鈴木Swift車系中最辣的版本，而新一代的Swift Sport賣相，比起上代更吸睛，繼續5門揭背式設計，保留小巧車身兼靈活風格。

▲ Swift Sport 搭配黑銀相間17吋鋁合金輪圈，而 Swift 則是16吋鋁合金輪圈。

車身用上全套包圍，有大量仿碳纖維飾件，加上車頂的擾流尾翼、雙出死氣喉，以及17吋黑、銀相間鋁合金輪圈，運動味極濃，完全不負Sport之名。

▲ 由車尾看，兩架車最大分別就是Swift Sport 比 Swift 多了全車包圍，兼夾有型的雙出死氣喉。

車廂跑車味濃

內櫳布局方面，也盡顯鈴木向「跑車」界進發的野心。前排駕駛艙兩座採用全黑的半桶式Sport座椅，加入大量紅綫縫製，對比強烈，非常eye-catching。

▲ Swift Sport的內裝是全新設計，以黑襯紅為主，配搭跑車軚環，非常有型。

錶板及中控台同樣選用亮麗黑搭配暗紅飾板，加上跑車款軚環、金屬腳踏及多媒體系統輕觸屏幕等，跑味十足，完全不覺得置身在一架Swift車仔之中。

▲ Swift Sport 前座是半桶式Sport座椅設計，可手動調校，承托力高，仿如置身跑車中。

動力上，港版Swift Sport規格就套用歐洲版本，在車身僅有1,020kg下，搭載1.4公升4汽缸渦輪增壓BOOSTERJET引擎，並配合全新48V SHVS微混能系統、6前速手波、前驅及精心調校的懸掛系統，最大馬力輸出可達至129ps，以及235Nm最大扭力，令高速行駛更穩定。而Mild Hybrid的鋰電池及摩打會在特定情況下發揮功用，令行車更慳油。

▲ 與2018年推出的日本版Swift Sport相比，港版新加了全新48V SHVS微混能系統，令整體更慳油。

入門版Swift外形大改動

而今代小改款的Swift則在外形上有最大改革，換上了全新的蜂巢式鬼面罩兼新款雙色鋁圈，車身條更硬朗及富動感，可選顏色更提升至10款，大玩two-tone風格，極為sharp醒。

車廂布局則沒有太大改動，選用3幅式真皮軚環連音響控制及加減撥片、4.2吋LCD多功能顯示屏、6喇叭系統及原廠後泊鏡頭等。

▲ 全新小改款Swift的日行燈及頭燈換上LED，後者更附設自動開關及高低角度調節。

新車採用1.2公升DUALJET自然進氣汽油引擎，搭配鋰電池模組及ISG整合式啟動摩打，達致Mild Hybrid性能。

但安全配備方面反而有明顯提升，包括首次加入ACC主動式定速巡航控制、綫道偏離警告、預防碰撞警告系統，以及駕駛注意警示等，甚至可媲美一部豪華房車。

▲ Swift Sport車頂加設有擾流大尾翼，是與Swift的最大分別。

Swift Sport 規格表

售價︰HK$228,800

引擎︰1,373cc直四Turbo + Mild Hybrid

車型︰五門5座

馬力︰129ps/5,500rpm

扭力︰235Nm/1,750rpm

傳動︰6前速棍波、前驅

車身︰3,890 x 1,735 x 1,495mm

輪軸距︰2,450mm

平均油耗︰5.6l/100km

查詢︰香島汽車（2332 0091）