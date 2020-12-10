▲ 【投連險】「投連險」騙局涉款4.7億 投連險是甚麼？專家解構投保注意事項 -

警方偵破一宗逾4億元的投資「投連險」（投資相連壽險）騙案，受騙人數逾260人，損失共4.75億元。詐騙集團利用投連險設置騙局，導致投保人損失慘重。不過，在騙局以外，投連險以每月派息基金之名，也吸引了不少人投保，到底投保投連險是甚麼？投資投連險有何風險？請來10Life創辦人兼資深精算師倫凱恩分析。

【263人墮「投連險」騙局 失4.7億：按此】

問：「投連險」是甚麼？

投資相連壽險是一種兼備投資成分的人壽保險保單，為保單持有人同時提供人壽保障及投資選項，一般被視為透過保險公司提供的平台投資基金。倫凱恩指，投連險是特點是具有投資成分，與具投資成分的儲蓄壽險不同，投連險並沒有保證回報，而且所具有的人壽保障或會較一般人壽保險為少。

問：「投連險」有何風險？

某些保險經紀或以高回報作賣點推銷投連險，惟投資投連險涉及不少風險，投資者應多加注意。倫凱恩指，由於投連險並沒有保證回報，投資者需要留意其保單價值會受投資風險及市場波動影響，投資回報可能會大幅波動，甚至出現嚴重虧損。此外，投連險是一種長期產品，保單年期可長達20或30年，有長鎖定期，提早退保可能需繳付高昂的手續費，因而不適合有短期或中期流動資金需要的人士。

問：與直接投資基金有何不同？

與直接投資基金不同，購買投連險產品，投保人僅有該份保單的擁有權，而非其相關資產。此外，倫凱恩也提醒，投資者考慮購買投連險產品前，應先了解所投資的基金成分、表現及收費。她續指，有別於直接投資基金，透過保險公司的投連險投資基金，投保人需支付「額外收費」予保險公司，而且投連險涉及多層費用，包括保單層面及投資選項層面，有關收費或會蠶食基金的回報。

她也強調，由於投連險涉及投資基金，投連險並不適合投資新手，投保人應對投資基金有一定的認識，宜詳細了解保單的條款才投保。她指，投保人如想閱讀投連險產品的「產品資料概要」，了解其收費總額，可登入《證監會》網站，於「投資產品名單」搜尋投連險產品，下載有關的銷售文件。

【用投資相連保險投資基金 額外收費會逐漸蠶食回報？：按此】

問：低息環境下「投連險」將成市場新貴？

倫凱恩指，投連險在金融海嘯前一度大受市場歡迎，由於當時股市暢旺，回報吸引，吸引不少人投保。不過在金融海嘯後，投資者損失慘重，因而失去信心，加上傳媒的負面報道，如涉及不良銷售等爭議，令投連險不如其他保險產品般受歡迎。

她分析指，在現時的低息環境下，低風險高回報的投資產品愈來愈少，加上保險監管局將加強對保險公司的監管，實行「風險為本」資本制度，要意味着保險公司需持有更多的資本，才可履行保單的保證，保險公司難以投資於高風險資產，提供高保證回報的儲蓄保險。由於高息儲蓄保險將愈來愈少，她預計，保險業界或會再力推投連險，吸引追求高回報的投資者。

責任編輯：李瑩

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