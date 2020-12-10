▲ 【美股收息】美股收息可以點揀？ 「股息貴族」連續25年增加派息

投資策略五花八門，有投資者鍾情刺激的短綫炒賣，亦有投資者傾向穩打穩紮的長綫策略。對於經驗尚淺的美股新手而言，則可考慮採取穩健的收息策略。

入選「股息貴族」門檻高

美股市場規模龐大，有大量優質收息股及收息ETF可供選擇，當中不得不提由ProShares管理的「標普500股息貴族」ETF（美：NOBL）。此ETF由一系列優質收息股組成，堪稱最強收息聯盟。要成為「股息貴族」的成員，必須符合以下所有條件：

標準普爾500指數成分股 股息連續增長25年或以上 市值至少30億美元 過去3個月平均每日成交額達500萬美元

請留意，「股息貴族」須連續25年增加派息，而非單純維持派息。因此能位列貴族的企業，多是具備出色盈利能力及財務穩健的大型企業，例如美國大型零售百貨集團Target Corp.（美：TGT）、擁有Timberland、Supreme等著名品牌的服飾公司VF Corp.（美：VFC）等。

▲ 美國大型零售百貨集團Target。

▲ 擁有Timberland、Supreme等著名品牌的服飾公司VF Corp。

穩健收息策略 有「升」有「息」

另外，請留意投資美股的股息收入屬於美國政府徵稅範圍內，即使非美國稅務公民仍需要繳納，香港投資者的股息稅稅率規定為30%。

然而，每次派息都要抽稅三成，似乎有點令人卻步，但是投資者的焦點應着眼於總回報，畢竟股價上升才是投資初衷。因此，採取穩健收息策略的投資者應以做到有「升」有「息」（股價上升，又可收息）為最終目標。

▲ NOBL過去5年股價增長不錯，有「息」有「升」，股息率近2厘。

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