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【ET財智TALK】備戰2021投資必睇！花旗黃栢寧教路股債資產配置全攻略（立即收看）

理財學堂 20:00 2020/12/14

分享：

2020年股、匯、商品市場大玩過山車，2021年的投資應如何部署？花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧（Pak Ling）來到《ET財智TALK》與大家談談資產配置必須注意的地方，尤其投資各個股票市場、債券市場時，爭取回報的同時如何平衡風險！

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

欄名 : ET財智TALK

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