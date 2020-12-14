【ET財智TALK】備戰2021投資必睇！花旗黃栢寧教路股債資產配置全攻略（立即收看） 理財學堂 20:00 2020/12/14 分享： 2020年股、匯、商品市場大玩過山車，2021年的投資應如何部署？花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧（Pak Ling）來到《ET財智TALK》與大家談談資產配置必須注意的地方，尤其投資各個股票市場、債券市場時，爭取回報的同時如何平衡風險！ 《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。 欄名 : ET財智TALK 最新專欄文章 更多 【ET財智TALK】檢閱今年升勢最強商品 丁世民（丁Sir）拆解黃金鐵礦石升勢（立即收看） 2020/12/07 【ET財智TALK】檢閱今年升勢最強商品 丁世民（丁Sir）拆解黃金鐵礦石升勢（立即收看） 【ET財智Talk】疫情升溫 基金點部署？惠理徐福宏為你揭秘（立即收看） 2020/11/30 【ET財智Talk】疫情升溫 基金點部署？惠理徐福宏為你揭秘（立即收看） 【ET財智TALK】比特幣爆升 加密貨幣狂潮再起？專家Thor Chan教路投資加密貨幣（立即觀看） 2020/11/23 【ET財智TALK】比特幣爆升 加密貨幣狂潮再起？專家Thor Chan教路投資加密貨幣（立即觀看） 【ET財智TALK】美國大選後 東驥龐寶林教路部署新舊經濟股（立即觀看） 2020/11/16 【ET財智TALK】美國大選後 東驥龐寶林教路部署新舊經濟股（立即觀看） 【Global X ETFs特約：ET財智TALK】主題式ETF捕捉升市機遇 ETF專家鍾駿教路部署策略（立即觀看） 2020/11/09 【Global X ETFs特約：ET財智TALK】主題式ETF捕捉升市機遇 ETF專家鍾駿教路部署策略（立即觀看） 投資策略 債券 商品 股票 花旗銀行