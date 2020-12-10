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【儲蓄保險】終身儲蓄保險保證回報率過2%所剩無幾　高息儲蓄保將愈來愈少？

保險保障 13:09 2020/12/10

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【儲蓄保險】終身儲蓄保險保證回報率過2%所剩無幾 高息儲蓄保將愈來愈少？ -

超低息環境＋「風險為本」資本制度 = 儲蓄保險的完美風暴？

不少香港人看慣了股市大時代，對2%至3%的回報不屑一顧；當然，保證及非保證不能混為一談。但為甚麼要保險公司提供2%的保證回報，竟如此困難？

先談保險公司的賺錢方法，當它們收到客戶的保費後，便會將保費投資於股市、債券等工具，以賺取利潤，同時亦要保留資本，用作支付客戶的索償或退保。當保險公司推出保證儲蓄成分高的產品，為確保能覆行保證的承諾，就需投資於相對保守、風險低的工具，但這變相限制了回報。現時環球央行放水，零風險的國債息率跌至歷史低位，可供保險公司投資的低風險選擇已經很少，要維持利潤更不易，導致高保證成份的產品下架壓力大增。

此外，保險監管局將加強對保險公司的監管，勢在必行的「風險為本」資本制度（RBC，Risk based Capital）便是重點，它要求保險公司在計算資本價值時，需明顯地反映資本的市場風險，調節有關價值，確保保險公司有足夠的償付能力。

試想想，不同的股票、債券的風險大相逕庭，C級債券與AAA債券不能相提並論，如果不明確將風險反映其中，會否高估了高風險資產的價值呢？但在將來的「風險為本」資本制度下，高風險資產的價值將顯著地打折，意味着保險公司需持有更多的資本，才可覆行保單的保證，所以，保險公司亦難以投資於高風險資產。

【短期儲蓄保險保證回報比較 邊份可隨時拎錢照賺息？：按此

投資相連保險勢將死灰復燃

在持續低息環境及「風險為本」資本制度的雙重夾擊下，保險公司亦難再推高保證成分的儲蓄保險，現時尚在綫的產品難抵抗下架的命運，前文提及過的友邦易達終身保便是其中之一。

在「風險為本」資本制度下，保險公司將銷售重心轉移至資本要求較低的產品。儲蓄保險會繼續由進取的產品主導，雖然它的預期回報通常不俗，但保證現金價值較低，因此相對資本要求也較低。

更甚者，幾乎無保證的投資相連保險（簡稱投連險，ILAS），可算是保險公司的寵兒。最近市場消息，業界力挺再推投連險。過往投連險涉及不良銷售、爭議不斷，銷情一度大受打擊。為了令投連險「洗底」重生，傳聞中新一代的投連險可望增加保障成分。何謂保障，可以是人壽、可以是資產。傳統的儲蓄保險予客戶保證，不論市況順逆，皆提供保證現金價值，也有人壽保障（賠償不少於已付保費）。至於新一代投連險的保障如何，大家拭目以待。

 

以上資訊由10Life提供，更新至2020年11月30日，僅供參考，並不是銷售建議。 

終身儲蓄保險保證回報比較 邊份最高息？【上一頁

【文章來源：10Life；原題：高保證的儲蓄保險之末日即將來臨？現在只餘下寥寥可數的產品⋯⋯，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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