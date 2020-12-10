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【儲蓄保險】終身儲蓄保險保證回報率過2%所剩無幾　高息儲蓄保將愈來愈少？

博客 13:08 2020/12/10

分享：

【儲蓄保險】終身儲蓄保險保證回報率過2%所剩無幾 高息儲蓄保將愈來愈少？ -

新型冠狀病毒大流行，聯儲局無限QE，息率持續下滑，不但令保證回報高的短期儲蓄保險、合資格延期年金保單QDAP紛紛下架，就連穩健的儲蓄保險亦愈來愈少。在持續低息環境、及「風險為本」資本制度的雙重夾擊下，保險公司亦難再推保高保證成分的儲蓄保險，取而代之，資本要求低的保險產品將會是大勢所趨。

保證回報率過2%的儲蓄保險所剩無幾

市場上的終身儲蓄保險產品五花八門，有些儲蓄保險較多投資在股票，預期回報較高，但傾向非保證；另一種儲蓄保險的投資策略傾向保守，但勝在有保證回報，所謂保證，就是有合約保證。

保證回報主導的產品中，現時市場上只有少數產品的30年保證內部回報率（IRR，即平均每年回報率）達2%以上，包括友邦（AIA）整付保費終身分紅壽險連額外保障計劃、易達終身保、中國太平（China Taiping）太平優樂終身保、富邦人壽（Fubon）耀富終身保障計劃、及富衛（FWD）享一生儲蓄壽險計劃（6年），但讀者需留意，要達到2%以上IRR，這些產品的供款期要求亦有所不同，10Life因此按供款期將產品劃分。

【儲蓄保險紅利實現率3大盲點 比較各大保險公司紅利實現率：按此

保證回報較高的終身儲蓄保險
（30年保證內部回報率高於每年2%）
供款期 保險公司/產品 保證內部回報率 IRR 預期內部回報率 IRR
10年 20年 30年 10年 20年 30年
1-3年
1年 友邦
整付保費終身分紅壽險連額外保障計劃		 1.0% 2.2% 2.4% 2.4% 3.7% 3.9%
3年 友邦
「易達終身保」		 0.6% 2.0% 2.3% 2.8% 4.0% 4.2%
1年 富邦人壽
耀富終身保障計劃		 0.2% 1.6% 2.0% 0.8% 2.6% 3.2%
4-8年
5年 中國太平
太平優樂終身保		 2.9% 2.8% 2.7% 3.6% 4.6% 4.9%
5年 友邦
「易達終身保」		 0.2% 1.9% 2.3% 2.7% 4.0% 4.2%
6年 富衛
享一生儲蓄壽險計劃 （6年）		 -7.2% 1.8% 2.0% -3.8% 4.2% 4.6%
9-12年
10年 中國太平
太平優樂終身保		 2.4% 2.6% 2.6% 3.0% 4.3% 4.7%
10年 友邦
「易達終身保」		 -0.9% 1.8% 2.3% 1.5% 3.7% 4.0%
15-30年
15年 友邦
「易達終身保」		 -11.1 1.8% 2.3% -7.1% 3.7% 4.0%
20年 中國太平
太平優樂終身保		 -15.4% 2.1% 2.3% -14.1% 3.9% 4.5%
註：以上資訊由10Life提供，更新至2020年11月30日，僅供參考，並不是銷售建議。

從上圖顯示，友邦易達終身保於不同長短的供款期皆能造到每年2.3%的30年保證IRR，但據市場消息，這個在市場屹立超過十年的儲蓄保險，亦將於2020年12月底退下火綫。

此外，5年供款的中國太平太平優樂終身保的10年保證IRR達2.9%，算是市場中快回本且滾存出高保證回報的產品。

不少讀者都有疑問，保證IRR最高也只是過2%，有何吸引？其實市場上鮮有投資工具可提供長期的保證，再者這些產品其實也有潛在非保證回報，介乎4%至4.9%（30年）。

呢份保險產品將會取代高息儲蓄保？【下一頁

以上資訊由10Life提供，更新至2020年11月30日，僅供參考，並不是銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：高保證的儲蓄保險之末日即將來臨？現在只餘下寥寥可數的產品⋯⋯，已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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