【儲蓄保險】終身儲蓄保險保證回報率過2%所剩無幾　高息儲蓄保將愈來愈少？

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目標兩年後移民 如何自製年回報6至8%投資組合應付當地生活費？
新型冠狀病毒大流行，聯儲局無限QE，息率持續下滑，不但令保證回報高的短期儲蓄保險、合資格延期年金保單QDAP紛紛下架，就連穩健的儲蓄保險亦愈來愈少。在持續低息環境、及「風險為本」資本制度的雙重夾擊下，保險公司亦難再推保高保證成分的儲蓄保險，取而代之，資本要求低的保險產品將會是大勢所趨。
保證回報率過2%的儲蓄保險所剩無幾
市場上的終身儲蓄保險產品五花八門，有些儲蓄保險較多投資在股票，預期回報較高，但傾向非保證；另一種儲蓄保險的投資策略傾向保守，但勝在有保證回報，所謂保證，就是有合約保證。
保證回報主導的產品中，現時市場上只有少數產品的30年保證內部回報率（IRR，即平均每年回報率）達2%以上，包括友邦（AIA）整付保費終身分紅壽險連額外保障計劃、易達終身保、中國太平（China Taiping）太平優樂終身保、富邦人壽（Fubon）耀富終身保障計劃、及富衛（FWD）享一生儲蓄壽險計劃（6年），但讀者需留意，要達到2%以上IRR，這些產品的供款期要求亦有所不同，10Life因此按供款期將產品劃分。
【儲蓄保險紅利實現率3大盲點 比較各大保險公司紅利實現率：按此】
|保證回報較高的終身儲蓄保險
（30年保證內部回報率高於每年2%）
|供款期
|保險公司/產品
|保證內部回報率 IRR
|預期內部回報率 IRR
|10年
|20年
|30年
|10年
|20年
|30年
|1-3年
|1年
|友邦
整付保費終身分紅壽險連額外保障計劃
|1.0%
|2.2%
|2.4%
|2.4%
|3.7%
|3.9%
|3年
|友邦
「易達終身保」
|0.6%
|2.0%
|2.3%
|2.8%
|4.0%
|4.2%
|1年
|富邦人壽
耀富終身保障計劃
|0.2%
|1.6%
|2.0%
|0.8%
|2.6%
|3.2%
|4-8年
|5年
|中國太平
太平優樂終身保
|2.9%
|2.8%
|2.7%
|3.6%
|4.6%
|4.9%
|5年
|友邦
「易達終身保」
|0.2%
|1.9%
|2.3%
|2.7%
|4.0%
|4.2%
|6年
|富衛
享一生儲蓄壽險計劃 （6年）
|-7.2%
|1.8%
|2.0%
|-3.8%
|4.2%
|4.6%
|9-12年
|10年
|中國太平
太平優樂終身保
|2.4%
|2.6%
|2.6%
|3.0%
|4.3%
|4.7%
|10年
|友邦
「易達終身保」
|-0.9%
|1.8%
|2.3%
|1.5%
|3.7%
|4.0%
|15-30年
|15年
|友邦
「易達終身保」
|-11.1
|1.8%
|2.3%
|-7.1%
|3.7%
|4.0%
|20年
|中國太平
太平優樂終身保
|-15.4%
|2.1%
|2.3%
|-14.1%
|3.9%
|4.5%
|註：以上資訊由10Life提供，更新至2020年11月30日，僅供參考，並不是銷售建議。
從上圖顯示，友邦易達終身保於不同長短的供款期皆能造到每年2.3%的30年保證IRR，但據市場消息，這個在市場屹立超過十年的儲蓄保險，亦將於2020年12月底退下火綫。
此外，5年供款的中國太平太平優樂終身保的10年保證IRR達2.9%，算是市場中快回本且滾存出高保證回報的產品。
不少讀者都有疑問，保證IRR最高也只是過2%，有何吸引？其實市場上鮮有投資工具可提供長期的保證，再者這些產品其實也有潛在非保證回報，介乎4%至4.9%（30年）。
呢份保險產品將會取代高息儲蓄保？【下一頁】
以上資訊由10Life提供，更新至2020年11月30日，僅供參考，並不是銷售建議。
【文章來源：10Life；原題：高保證的儲蓄保險之末日即將來臨？現在只餘下寥寥可數的產品⋯⋯，已獲授權轉載。】
撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼