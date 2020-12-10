  • 21°C
香港時間 : 20201210日 (四) 21:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

目標兩年後移民　如何自製年回報6至8%投資組合應付當地生活費？（內附股息率）

博客 20:20 2020/12/10

分享：

目標兩年後移民 如何自製年回報6-8%投資組合應付當地生活費？

不少港人正計劃移民海外，不過在一個新地方從重新開始，並非易事。如果手頭有一筆現金，如何製造一筆現金流，支付基本生活費呢？證券持牌人、專欄作家龔成收到讀者查詢，他會有何建議？

讀者：

我有以下人生發展計劃，希望老師幫手睇睇是否可行及需要注意的地方。

我計過自己嘅資產項目，澳洲層樓嘅租金收入同按揭支出已達平衡，可以放長綫慢慢等正現金流。

另一方面我打算喺香港搵多兩年錢後移民澳洲，到時手頭上會有約230萬現金，希望透過投資每年有回報6%至8%，以供最基本生活（生存）之用，可以做到嗎？

另外，我會喺當地盡力學習新技能及融入社會，希望提升生活品質。

雖然我知呢個問題可能有少少偏離投資理財，但移民真係一件人生重要事件，好想等諗清諗楚先做，所以希望老師有時間時可指點迷津，唔該晒。

龔成：

如果你之前在當地生活過，覺得當地的環境能適應，餘下就是工作問題。

如果你能在2年後，本身已有物業，加上在230萬元做配置，我相信你會更加穩陣，因為有一定現金流作保障。

你可以考慮收息股，現時不少都有6%至8%，我相信你現時儲收息股，就算有部分股份這刻股息一般，之後會慢慢向上。

投資收息股，可以作為財富分配的一部分，但不建議將全部資金都投資，因為一定要留有一定的現金作防守，以備不時之需，以及若大市下跌，可以買平貨之用。

5%至6%收息組合

你可以建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股︰

如果你能承受到風險，有些更有超過8%、10%的高息股，但股價就略有風險，要自己衡量（記住，股價略波動，只能小注）︰

但要留意，現時股價只是合理，未到便宜，因此買入時宜分注，同時不能用盡現金。

另外，你現時可以多啲搜集當地的資料，例如你想做哪一行，有無機會現時問多啲這行業的情況，行內人的情況，認識多啲居當地的香港人。資訊愈多，你就愈易做到正確的決定。

【本文獲作者龔成授權轉載】

======

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用按此

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

博客 - 【理財個案】夫婦轉按自住樓手持$650萬現金　買多一間樓收租還是買股收息？
2020/12/04
【理財個案】夫婦轉按自住樓手持$650萬現金　買多一間樓收租還是買股收息？
博客 - 【理財方法】首富的儲錢秘技　唔複雜你我都做到！
2020/11/27
【理財方法】首富的儲錢秘技　唔複雜你我都做到！
博客 - 【投資理財】「勿將全部雞蛋放在同一籃中」　初哥要識的3個平衡投資法
2020/11/19
【投資理財】「勿將全部雞蛋放在同一籃中」　初哥要識的3個平衡投資法
博客 - 投資要賺錢就不要怕蝕錢　想贏就要先學輸
2020/11/13
投資要賺錢就不要怕蝕錢　想贏就要先學輸
博客 - 【理財心得】投資總是贏粒糖輸間廠　因你停在散戶思維
2020/11/05
【理財心得】投資總是贏粒糖輸間廠　因你停在散戶思維
財富及退休規劃 香港股票 移民 股票 收息股

下一篇文章

【美股收息】美股收息可以點揀？　「股息貴族」連續25年增加派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【儲蓄保險】終身儲蓄保險保證回報率過2%所剩無幾　高息儲蓄保將愈來愈少？
【儲蓄保險】終身儲蓄保險保證回報率過2%所剩無幾　高息儲蓄保將愈來愈少？
博客 - 另類短期借錢plan　港人識玩賺到盡
另類短期借錢plan　港人識玩賺到盡
博客 - 【退休規劃】千萬富豪需先賣樓後移民？　數百萬可動用資產管理法
【退休規劃】千萬富豪需先賣樓後移民？　數百萬可動用資產管理法
博客 - 【銀色債券2020】新一批銀債保證息提高至3.5厘　點解係「無得輸」？
【銀色債券2020】新一批銀債保證息提高至3.5厘　點解係「無得輸」？
博客 - 目標兩年後移民　如何自製年回報6至8%投資組合應付當地生活費？（內附股息率）
目標兩年後移民　如何自製年回報6至8%投資組合應付當地生活費？（內附股息率）
博客 - 【美股收息】美股收息可以點揀？　「股息貴族」連續25年增加派息
【美股收息】美股收息可以點揀？　「股息貴族」連續25年增加派息