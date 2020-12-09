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疫市營收大增的本地零售股 股息率逾6厘

收息攻略 18:14 2020/12/09

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新冠疫情重創香港經濟，不少零售股份在零售寒冬下，生意甚為慘淡。不過，有一隻本地零售股在疫市中增長，而且股息率逾6厘。

經營日本城的母公司國際家居零售 （01373） ，旗下的品牌還包括「日本の家」、「123 by ELLA」、「多來買」及「生活提案」，公司亦早在數年前開設日本城網購「JHC eshop」及「Easy Buy」的網上平台。

集團主打售賣性價比高的民生用品，近年亦引入零食、個人和家庭護理用品及清潔類防疫用品，由於商品多屬必需消費品，業務性質較不受大環境影響，加上疫情刺激清潔類防疫用品需求，相信對集團的發展，反而更有利。

預警今年營收大增

集團於星期一（7日）發布盈喜，預期截至10月止的六個月內，中期純利將較2019年同期增長不少於235%，純利大增2.35倍，主因期內共錄得三筆補貼，包括「保就業」計劃補貼約5,900萬元，香港、新加坡及澳門政府提供的其他補貼約1,400萬元，還有租金減免約1,900萬元，合共約9,200萬元。即使撇除上述一次性補貼，集團收入料較去年同期也增加不少於13%，純利亦較去年同期大增約50%，反映集團在疫市中，更能站得住腳。

2019年香港爆發大型社會事件，即使部分店舖提前在營業時間內關閉，但2019年截至10月底，公司在香港的收入仍創新高，按年增7%至10.2億元，反映民生用品銷售十分穩定，以及轉往網上銷售的策略成功。

有望維持增派息

派息方面，末期息每股11仙，連同中期息，全年股息合共16.5仙，按年增逾15%。翻查集團過往的派息記錄，已連續7年增加派息，相信集團在中期純利大增的情況下，有望維持增派息的傳統。

在公布盈喜後，國際家居零售股價大升兼突破52周高位。集團現時市盈率為12.3倍，若追求穩定收息，股息率逾6厘的國際家居零售，不失為具防守性的長綫投資選項，投資者可考慮候低吸納。

集團於星期一（7日）發布盈喜後，股價太漲並創新高。

（節錄）

【全文︰國際家居零售 疫市繼續增長】（收費文章）

撰文 : 陳紫瑩

欄名 : 收息之選

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