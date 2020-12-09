【環遊世界】4年前全副身家All in比特幣環遊40國　堅持只用Bitcoin交易目標價看20萬美元

今年比特幣（Bitcoin）升勢強勁，更一度逼近2萬美元大關，年初至今累升逾150%，市場炒作比特幣之風再起。荷蘭有一家五口，約4年前將所有家產賣掉，並全部投資落比特幣，更過着遊牧般的生活環遊世界，更強迫自己只用比特幣交易，因為他們又被稱為「比特幣家族（Bitcoin Family）」。現在他們的生活是如何呢？

賣家產押注比特幣 只用比特幣環遊世界

美國財經媒體《CNBC》報道，荷蘭男子Didi Taihuttu與妻子育有三個孩子，2017年，他們將自己的家產套現，包括房產、汽車、退休帳戶、衣服、玩具等，並將所有金錢押注在波動性極大的比特幣上，當時比特幣的價格是900美元。

▲ Didi Taihuttu一家五口被稱為「比特幣家族」。

他們更聲稱不會與不使用比特幣的人交易。在這接近4年期間，他們僅靠比特幣，便遊歷了40個國家及地區。不過，有時為了過日子，他們一家要通過以物易物、討價還價，比特幣扣帳卡進行交易，甚至要說服賣家接受加密貨幣等。

Taihuttu一家指，地球上有兩個地方可以用比特幣交易幾乎所有東西，一個是斯洛文尼亞首都盧布爾雅那（Ljubljana）和一個名為羅韋雷托（Rovereto）的意大利小村莊。在盧布爾雅那，他們用比特幣支付汽車維修費用和電影戲票；在羅韋雷托，可以購買摩托車、繳稅和理髮。

2018年比特幣熊市加倉

比特幣經歷了2017年的「狂牛」，一度逼近2萬美元，但隨即經歷了熊市，2018年更跌到最低3,100美元附近。在比特幣暴跌之際，Taihuttu反而大手買貨，他始終堅信加密貨幣已準備好大幅反彈。

近日比特幣價格再度逼近2萬美元歷史高位，Taihuttu指自己仍然不斷買入比特幣，投資額已比當年再多增一倍，他認為比特幣已進牛市周期，最低會漲至10萬美元，更表示比特幣2022年會升見20萬美元也不奇怪，「我認為我們正面臨供應危機」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

2020比特幣牛市為何？

有分析師表示，比特幣還有很大的上漲空間。Quantum Economics創辦人Mati Greenspa表示：「2017年的漲勢大多是由散戶投資者帶起，而今年我們看到企業實體和機構投資經理大量買進。」

▲ 比特幣今年大漲逾150%。

投資公司Galaxy Digital行政總裁Mike Novogratz認為，這次比特幣的反彈才剛開始，並預計到明年將升至60,000美元。

CitiFXTechnicals的全球負責人Tom Fitzpatrick表示，從圖表分析預測，到2021年12月，比特幣的價格可能達到318,000美元。

事實上，像Square和PayPal這樣的大型金融科技公司也在擁抱加密貨幣。2015年，美國商品期貨交易委員會已正式將比特幣列為商品。這些跡象顯示，較富有的投資者正在參與比特幣的遊戲當中。

但要留意的是，畢竟比特幣沒有任何資產的支持，也沒有政府的充分信任和支持。比特幣之所以有價值，是因為人們相信它是有價值。因此，比特幣要從華爾街獲得大量買進，還有很長的路。

比特幣創新高 須留意3大投資風險

責任編輯︰陳啟昌