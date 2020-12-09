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【理財規劃】子女移民外國拒養留港父母　僅留人壽保作葬禮開支　專家：逆按揭可增收入來源

理財規劃 17:56 2020/12/09

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【理財規劃】子女移民外國拒養留港父母　僅留人壽保作葬禮開支　專家：逆按揭可增收入來源

近年不少港人選擇移居外國，由於部分國家的移民政策限制，或文化差距等原因，年老的父母或未能跟隨子女移民。子女移民後，留港父母可能需要重新計劃財政。有網民在討論區分享指，親友移民澳洲後拒絕供養年過70的父母，只留下人壽保險作為將來的葬禮開支，而兩老的儲蓄只剩下6萬元，每月生活開支只能靠政府津貼補助。有網民建議兩老將自住物業逆按揭，到底逆按揭可如何為長者增加收入？

【退休撞正股災！如何重整退休規劃確保退休金不受影響？：按此

子女移民拒養留港父母  

網民以「移咗民就可以唔理年老父母」為題於討論區發帖，指有親友近日舉家移民澳洲，惟年過70的父母則留在香港生活。他又指，該名親友帶着100萬元強積金資產，而在悉尼持有兩間已供滿的單位，在離開前未有留下資金予父母，只將二手廚具送給他們，「親友話已幫父母買人壽（保險），葬禮（費用）由保險公司負責，（將來）仲有錢落袋。」

該名網民續指，現時兩老儲蓄合共只有6萬元，生活只能靠政府津貼過活。網民於心不忍兩老未能安享晚年，遂建議他們將自住物業逆按揭：「我叫佢哋逆按間自住屋，兩老話留比嗰仔同男孫。」

網民點睇？

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逆按揭計劃彈性　不等於「無咗層樓」

香港財務策劃師學會考試委員會委員李明正指出，該兩名長者可考慮從兩方面增加收入來源，分別是將自住物業進行逆按揭，以及申請普通長者生活津貼或高額長者生活津貼。不少人誤以為逆按揭後子女會無法繼承物業，李明正指出，逆按揭是利用持有物業作為抵押，提取類似年金或一筆過的貸款，借款人可繼續居住在原有物業，直至借款人百年歸老後，子女或遺產代理人只要全數清還安老按揭貸款，即可贖回抵押物業。

他續指，長者在退休後欠缺工作收入，或子女供養，進行逆按揭不單可增加收入來源，亦可居住在原有物業，不影響日常生活。他又指，逆按揭計劃相當有彈性，即使申請逆按揭的過程中，子女想重新供養父母，或借款人想提早贖回物業，亦可隨時全數清還安老按揭貸款以贖回抵押物業，而毋須繳交任何罰款。

根據安老按揭計算機，假設兩名長者所持有的物業價值為600萬元，並以兩人名義申請安老按揭，年金年期為20年，利息為固定利率，首25年年利率為4%；其後香港最優惠利率減2.5%，二人每月可獲23,100元年金收入。

至於長者生活津貼，申請人的申報資產及入息的水平不能超過規定限額，由於在逆按揭計劃下每月所獲得的款項獲豁免計算在入息內，長者可同時進行逆按揭及申請長者生活津貼，但需要留意，逆按揭款項中未動用而累積為儲蓄/現金的部分，會被視作「資產」計算。假設兩名長者合符申請資格，並以夫婦名義申請，每月最多可獲13,860元的津貼，實際金額需根據申請人的資產及入息的水平而定。

子女移民　兩方面規劃父母生活

不少港人移民時，都會擔心留港父母的生活。李明正認為，作為子女可在離港前為父母作兩方面的規劃。首先，子女需考慮移民後供養父母的問題，如父母依靠子女作為經濟來源，子女可考慮留一筆資金或投資組合，如股票、債券及、保險及年金等，讓父母留在香港亦有足夠的現金流，有能力應付生活開支。

此外，子女離開前，亦要詳細考慮年老父母的醫療需要。由於子女不如以往近在父母身邊，需要考慮當父母欠缺自理能力，會否需要聘用長期的護理人員或傭人照顧，或考慮安排父母入住安老院等，照顧他們的日常所需。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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