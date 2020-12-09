必搶Grand Seiko香檳鑽兩地時間腕錶　內置Spring Drive機芯僅限量發行140枚

▲ Grand Seiko SBGE267G「香檳鑽」兩地時間腕錶。

日本人對工藝一絲不苟，日本高級腕錶品牌Grand Seiko同樣以精細修飾及精確走時掛帥，是近年備受鐘錶玩家熱烈追捧的品牌。因此腕錶同樣有市有價，尤其限量系列更往往被熱搶甚至掀炒價。

今年是Grand Seiko的60周年紀念，繼年中推出過幾款藍色錶盤的周年紀念作之後，現在再有終極一枚香檳鑽兩地時間腕錶，以作為今年的圓滿終結。

▲ 新作兩地時間腕錶的錶圈數字、粗闊刻度與指針均塗有夜光物料，黑暗的環境下依然能清楚閱時。（官方圖片）

最新推出的SBGE267G兩地時間腕錶，是通城集團獨家代理的款式，只限於東南亞5地發售，香港是其中之一。腕錶採用不銹鋼錶殼及錶帶，錶圈印有24小時刻度，配合中軸時針顯示第二時區，清晰易讀。

▲ Grand Seiko SBGE267G兩地時間腕錶採用啡色錶圈及錶面，錶面上飾有太陽放射紋，在光線底下反射出鑽光，搭配香檳金色指針，因此腕錶被形容為「香檳鑽」。（$45,000）

新作配以啡色錶圈及錶面，錶面上飾有太陽放射紋，在光線底下反射出鑽光，搭配香檳金色指針，因此腕錶被形容為「香檳鑽」，而錶圈數字、粗闊刻度與指針均塗有夜光物料，並加設有日期窗及動力儲備顯示。

▲ 內置9R66 Spring Drive機芯，以精準見稱，日差僅±1秒。（官方圖片）

腕錶內置的9R66 Spring Drive機芯也包含了品牌的最強技術，由Grand Seiko於2006自家研製，備有GMT兩地時間顯示功能，14年來都保持著卓越表現。機芯以發條為動力來源，儲滿能量後可持續運行72小時。內置三能整律器，帶來媲美石英錶的高精準度，日差僅±1秒。Spring Drive腕錶的最大特色在其秒針，它並不如石英錶秒針般逐格跳動，也不是機械錶般快速振動前行，而是安靜的滑動，極為好看。

腕錶僅限量發行140枚，現已發售，大家想入手就要快了！

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