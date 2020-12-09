  • 21°C
香港時間 : 20201209日 (三) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退休規劃】千萬富豪冀提早退休　如何在股票與年金之間取平衡？

理財規劃 14:09 2020/12/09

分享：

【退休規劃】千萬富豪冀提早退休　如何在股票與年金之間取平衡？

適當投資平穩增值資產

由於Victor持有的基金都是股票基金為主，加上股票及強積金也是股票類資產，所以現時他的組合，扣除應急儲備外，其餘都是進取資產，建議他需檢討及配置適當比例資金到較平穩資產中。另外，月供股票和基金都是進取選擇，沒有考慮到家庭風險及其他問題，包括沒有為自己將來退休製造穩定收益安排。假如Victor決定10年後退休，理論上到時應該要有穩定收益，所以安排被動收益填補工作入息，是他今天要實行的計劃。

事實上，即使是股票亦有機會能製造穩定收益。一些能製造收益的股票，例如公用股，雖然價格同樣有波動，但至少能夠有較穩定及滿意的收益派發率。若擔心個別股票出現不派息或不能預計問題而導致價格大幅波動，可以考慮盈富基金 （02800） 。當然息率與一些高息股票比較會相差近2.5%，但能夠減少價格波動引來的擔心及錯誤決定。

另一選擇是派息基金，派息率視乎基金投資組合、投資市場及基金經理策略等，一般期望年收益率約4%至8%，但不可只看收益，亦要知價格波動是否能承擔，這不能忽視。近年其中一種主流退休收益產品是年金，好處是有長期或終身的穩定收益，但風險是收益未必能追到通脹，以及保險公司的評級會影響收益保證，所以收益組合中可以包括，但不能夠全部都是這類產品。

【會計師月入5萬 如何策劃55歲退休大計？︰按此

保險支出或須重新分配

Victor可考慮在股票類資產及年金之間取平衡，能做到這效果的產品可以是均衡基金及非保證成份較高的儲蓄型保單，產品的均衡投資特性是避免潛在收益及增值走向極端。能夠派發收益的資產多不勝數，包括定存、投資級別債券、年金，以及非保證成份儲蓄保單、派息債券基金、派息多元資產基金、REITs等等。

靠現有資產以外，他在生活方面能否增加儲蓄呢？現時Victor家庭每月支出11萬元，3.5萬元是月供形式投資儲蓄，另有4.7萬元是供樓還款，餘下6.3萬元。以一個月入10多萬元，家庭每月支出6萬多元來看，一家四口來說其實亦算合理，所以似乎又沒有能夠大減支出的空間。

他主要能做的，便是從月供股票及基金的金額着手。Victor作為千萬富豪，但要在未來數年便能夠達到舉家移民的目標，可能需要將現住居所沽售才能有足夠資金。

善用100法則調配資產，請按【上一頁

 

【關於作者】
林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

【原文刊於第684期《iMoney》（收費文章）】

 

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

相關文章

【理財有道】45歲單身熟女月入9萬　加按物業套現500萬現金應如何增值？
2020/09/16
【理財有道】45歲單身熟女月入9萬　加按物業套現500萬現金應如何增值？
【退休規劃】儲夠退休金便可安然退休？更重要的是如何每月有錢收
2020/09/24
【退休規劃】儲夠退休金便可安然退休？更重要的是如何每月有錢收
【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬　擁近千萬資產冀退休移居泰國是否可行？
2020/11/11
【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬　擁近千萬資產冀退休移居泰國是否可行？

最新專欄文章 更多

博客 - 【退休規劃】44歲家族生意掌舵人擁千萬資產　冀提早退休兼移民澳洲有咩困難？
2020/11/25
【退休規劃】44歲家族生意掌舵人擁千萬資產　冀提早退休兼移民澳洲有咩困難？
博客 - 【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬　擁近千萬資產冀退休移居泰國可行嗎？
2020/11/11
【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬　擁近千萬資產冀退休移居泰國可行嗎？
博客 - 【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬　擁近千萬資產冀退休移居泰國可行嗎？
2020/11/11
【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬　擁近千萬資產冀退休移居泰國可行嗎？
博客 - 【退休規劃】55歲單身女提早退休　如何善用長俸籌謀退休生活？
2020/10/14
【退休規劃】55歲單身女提早退休　如何善用長俸籌謀退休生活？
【退休規劃】49歲中年婦育兩子　憂醫療保障不足未敢想退休
2020/09/30
【退休規劃】49歲中年婦育兩子　憂醫療保障不足未敢想退休
退休 股票 派息基金 年金 儲蓄 移民 保險公司 基金 林昶恆 派息

下一篇文章

陳豪鍾情投資磚頭　把握疫市良機擴充生意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
理財StarTalk - 陳豪鍾情投資磚頭　把握疫市良機擴充生意
陳豪鍾情投資磚頭　把握疫市良機擴充生意
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
【免費核酸檢測】普通科門診今起免費派發樣本瓶　 如何自行收集深喉唾液樣本　1分鐘短片學懂【附22間名單地址】
【免費核酸檢測】普通科門診今起免費派發樣本瓶　 如何自行收集深喉唾液樣本　1分鐘短片學懂【附22間名單地址】
【退休規劃】38歲單身女擁290萬望提早退休　專家：需考慮理財周期改變及意外開支
【退休規劃】38歲單身女擁290萬望提早退休　專家：需考慮理財周期改變及意外開支