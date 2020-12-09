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【迪士尼抽獎結果】迪士尼公布「FUN享奇妙夢想」得獎名單　即睇自己有無中獎（附名單連結）

精明理財 12:38 2020/12/09

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【迪士尼抽獎結果】迪士尼公布「FUN享奇妙夢想」得獎名單　即睇自己有無中獎（附名單） -

為慶祝香港迪士尼樂園15周年生日，迪士尼於早前推出「Fun享奇妙夢想」全民大抽獎，送出1.5萬張門票及150份酒店住宿。迪士尼於今日（9日）公布得獎結果，即睇自己有無中獎！

迪士尼於今日（9日）公布「Fun享奇妙夢想」全民大抽獎得獎結果，參加抽獎的市民可在網站核對登記編號，得獎名單結果亦會以電郵方式傳送至參加者登記的電郵地址。得獎者可獲香港迪士尼樂園一日標準電子門票一張或一間迪士尼探索家度假酒店標準客房住宿一晚。每份獎品均不能轉讓、轉售、替代（全部或部分）或兌換成現金或其他物品。

「Fun享奇妙夢想」全民大抽獎得獎名單

早前迪士尼公布獎品的使用日期為2020年12月14日至2021年3月14日，惟按政府要求並配合本港現時採取的防疫措施，香港迪士尼樂園由2020年12月2日起已暫停開放。有關獎品使用方法及使用期限等最新資訊，迪士尼將會在樂園重開後的14個工作天內，陸續以電郵方式傳送到得獎者在登記抽獎時所遞交的電郵地址。

迪士尼指，將會與政府及衛生部門保持緊密聯繫，視乎情況公布樂園重開日期，市民有意計劃到訪樂園前，請參閱活動網頁了解最新安排。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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