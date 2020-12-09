【退休理財】退休撞正股災好崩潰！如何重整退休規劃確保退休金不受影響？

▲ 【退休理財】退休撞正股災？ 3個步驟確保退休計劃不被破壞

離開勞動力大軍後，你很有可能會依靠投資帳戶作為退休收入的主要來源。而且當你需要資金來支付基本生活費用時，股市崩盤可感覺像是一場重大的金融災難，而不僅僅再是市場周期的自然部分。

好消息是，當市場不可避免地崩潰時，它並不一定會讓你的退休夢想落空。如果遵循這3個步驟，則將確保經濟衰退不會破壞未來的財務安全。

1. 在投資帳戶外保持一些流動現金

作為退休人士，你將需要錢來維持生活，除了現金或較低風險的退休儲蓄資產外，你可能會依靠股票或基金等投資帳戶來提供資金，但你不會希望被迫在不利時機，例如在市場崩潰後立即從這些帳戶中沽貨。

為確保你不必在壞時機賣出虧損來鎖定損失，請嘗試在市場之外維持一些可獲取的現金，以在經濟低迷時期繼續生存。

理想情況下，你應該有足夠的流動現金來支付大約2到5年的生活費用，而不必從投資帳戶中提取資金。這將使你有時間等待熊市過去，並期望有足夠時間彌補任何投資損失。

2. 按百分比提款

如果你的投資組合受到打擊，很可能無法支持正常情況下可提取的相等金額。這就是為甚麼選擇基於百分比的提款率，而不是統一的金額通常是一個好主意的原因。

例如，每年預期可從投資組合中提取5%，有400萬元投資組合，今年可提取20萬元。若明年股市下跌，投資組合價值變為350萬元，提取的金額為17.5萬元。這可避免令本金大幅被提取。萬一遇上市況好回報佳的時候，多出日常所需的資金自然可保留在帳戶或調撥為現金儲備。

百分比如何定立，可以定在合適的預期回報率，而且不應太高，較佳可考慮定在3%至5%。最理想當然是可達到本金不減下，能持續投資賺取回報，而回報足以支持退休生活。

3. 維持適當的資產分配

退休人士不能承受過度投資於股票市場的風險，因為這可能意味着在崩潰時遭受巨大損失。

由於你沒有數十年的時間等待市場復甦或等待時間來投資和重建遭受意外大額虧損的投資組合，因此你需要對投資更加保守，這意味着要定期重新平衡投資組合，以確保你面對適當的風險水平。

你可以根據個人的風險承受能力為資產分配制定個性化計劃。如果你不確定該怎麼做，一個簡單的經驗法則就是從110歲減去你的年齡，然後將投資組合的那一部分投資於股市。例如，如果你是80歲，那意味着你應只有30%的股票資金。

結語

確保你沒有過度投資股票，兼擁有一些流動現金，可以你在市況惡劣下不需要從投資組合提取過多資金，這樣市場崩盤也應不會破壞你的投資組合之後可持續賺錢的機會。

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