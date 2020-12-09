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KFC限時優惠預約自取鹽酥雞4人餐75折　PHD外賣自取8折

精明理財 07:00 2020/12/09

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、KFC：限時優惠預約自取鹽酥雞4人餐75折

由即日至12月13日，KFC好味速遞預約自取優惠，鹽酥雞4人餐75折，$12 超值加配，有巴辣香雞翼（3隻） 或 香脆雞粒配薯蓉可選擇。

KFC好味速遞預約自取

鹽酥雞4人餐包括：
4件鹽酥雞+4件家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞 + 2客家鄉雞皇飯/ 辣汁蘑菇香飯 + 8件巴辣香雞翼 + 1客格格脆薯塊（大） + 4件馬鈴薯蓉 +4客黑糖珍珠葡撻/經典葡撻

2、PHD：外賣自取8折

現凡於PHD外賣自取任何單點普通批 / 大批，即可享有8折優惠！加拼小食 / 雞翼 / 意粉 / 飯 （最多2客），亦可同享8折！

PHD外賣訂購


3、聖安娜餅屋：激荀組合優惠 麵包+飲品 $10起

即日起至2021年1月6日，聖安娜餅屋推出「麵包+飲品激筍組合」$10起，指定5款麵包選擇：火腿蛋包（原價$8起）/ 丹麥條（原價$8.2起）/ 芝士條（原價$8.5起）/ 紐西蘭牛油雞尾包（原價$6.2起）/ 菠蘿包（原價$5.8起）。

  • 飲品套餐：$10，指定款麵包1 個配1盒維他豆奶或麥精豆奶或維他檸檬茶250毫升
  • 飲品套餐：$12，指定款麵包1 個配1支美粒果果汁（420毫升，果粒橙或蘆薈粒青提）

數量有限，售完即止，有關貨品供應狀況，請向店員查詢。優惠只限以八達通付款，不可與禮餅券、麵包現金券及其他優惠同時使用。
 

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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