錦麗外賣自取優惠　一人餐$66／二人餐$118／三人餐$158

由即日起，錦麗推出外賣自取優惠，一人套餐$66、二人套餐$118以及三人套餐$158優惠。套餐可以選擇生牛肉金邊粉、生熟牛肉金邊粉、香茅豬扒撈檬、大蝦扎肉撈檬、魚丸扎肉香濃雞湯金邊粉、香茅咖哩雞扒飯及特色小食拼盤。

另外，現時新登記用戶消費滿$100即減$15，在付款前要輸入優惠碼「fanfans15」。

外賣自取平台

撰文：hket小編