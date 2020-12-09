錦麗外賣自取優惠 一人餐$66／二人餐$118／三人餐$158 精明理財 09:00 2020/12/09 分享： 由即日起，錦麗推出外賣自取優惠，一人套餐$66、二人套餐$118以及三人套餐$158優惠。套餐可以選擇生牛肉金邊粉、生熟牛肉金邊粉、香茅豬扒撈檬、大蝦扎肉撈檬、魚丸扎肉香濃雞湯金邊粉、香茅咖哩雞扒飯及特色小食拼盤。 另外，現時新登記用戶消費滿$100即減$15，在付款前要輸入優惠碼「fanfans15」。 外賣自取平台 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【禁堂食】指定餐廳低至5折！盤點4大平台外賣自取優惠 2020/12/08 【禁堂食】指定餐廳低至5折！盤點4大平台外賣自取優惠 【外賣優惠】傍晚6時後禁堂食 外賣平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 2020/12/08 【外賣優惠】傍晚6時後禁堂食 外賣平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 【外賣優惠】外賣自取低至7折！ 盤點4間火鍋店外賣優惠 2020/12/08 【外賣優惠】外賣自取低至7折！ 盤點4間火鍋店外賣優惠 美心MX至抵限時精選 脆炸/豉油皇雞髀$15 2020/12/08 美心MX至抵限時精選 脆炸/豉油皇雞髀$15 木衛二香港鑄茶所灣仔店 學生專享飲品半價優惠 2020/12/08 木衛二香港鑄茶所灣仔店 學生專享飲品半價優惠 著數優惠 外賣