▲ 另類短期借錢plan 港人識玩賺到盡

喺現今全球超低息環境下，放現金喺銀行做活期無息收咁濟，做定期存款，利率又唔算特別高，最高嗰間銀行一年定存年利率都不足1厘。銀行低息，但同時銀行又係水浸，大家應該經常收到借錢Cold call，或者係電視廣告或綫上廣告睇到銀行／財務公司Sell借錢計劃。

唔知係咪銀行水浸得太勁，又或想催谷多啲人成為該銀行客戶，近排有銀行都推出免息免手續費借錢Plan。唔好以為借錢好Evil，對於出名計得盡嘅香港人，當然會識玩，積臣亦佩服香港人嘅智慧。戴返頭盔先，積臣無收錢幫呢啲機構賣廣告，亦無同佢哋有利益瓜葛，同埋，「借定唔借，還得到先好借！」

新玩法借錢Plan

本地有間英資銀行就為咗推廣轉數快，8月起喺自家信用卡引入轉數快功能，客戶每月透過該行信用卡轉帳不超過10萬蚊，唔會被收取手續費。最特別係呢10萬蚊係可以直接轉帳去自己名下其他銀行戶口，即時套現到現金，唔使購物簽帳。

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咁每個月多咗10萬蚊現金，得1個月對於某啲人唔夠玩喇，唔知大家仲記唔記得好多年前「卡冚卡」，即係用一張信用卡找另一張信用卡卡數，𠵱家好多銀行都對呢個方法收手績費，不過有一間銀行就係免費，就係綠色招牌嗰間本地銀行，可以免手績費「卡冚卡」。咁樣就可以玩多一個月，再找卡數。

今年，虛擬銀行陸續開業，同行如敵國，除咗有傳統銀行係競爭對手外，虛擬銀行之間都係爭餐死，要衝出重圍，當然少不了出盡花臣。當中，用太空元素做名字嘅銀行嘅私人貸款，有「60日免息免供還款假期」，即係第60日還晒所有貸款，就唔使還息了。呢樣嘢佢當然唔係第一間做喇，聲稱自己係全港第一間嘅虛擬銀行早排都有玩同類嘢，只要3個月內還晒貸款，利息及手續費全數回贈。

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借錢又唔使還息加手續費，聽落去都神奇呢！

保守進取投資皆有法

有本金，就要識得用盡先有着數喇，呢啲嘢點難到精明嘅香港人。港元存款利率係低，不過短期存款就有較高息優惠，例如7日、1個月、3個月，有間銀行就提供1個月港元定存3.8厘年利率。有人就會利用借返嚟嘅錢，穩陣就玩港元短存。

有券商推出類似內地嘅微信錢包理財通同埋支付寶餘額寶，可以買到低風險貨幣基金，入場費低，可以收下息，部分又不限投資年期，可以隨時攞錢走。亦有部分人玩下呢類理財產品。

當然，有投資開股票，而且有投資心得，有班人就會拎筆貸款買股票，係短期內賺取最大收益，風險當然高，回報亦當然係高。今年股市雖然風高浪急，但唔少股份熱炒，係印錢大時代資金市，單隻股份單日升10%已經係等閒事，好似最近新能源股、新能源汽車股、醫藥股咁，係呢兩、三個月係升到「嘭嘭聲」。咁零成本借到錢，又多咗筆資金炒股，對於呢班股民係特別開心。

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如果最近有現金急需周轉嘅人，但又想慳返啲息，咁上面嘅計劃都或者能夠幫到手。最後，積臣要提醒，借錢始終係要還，而投資涉及風險亦要注意。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。