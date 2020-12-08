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【禁堂食】指定餐廳低至5折！盤點4大平台外賣自取優惠

精明理財 16:59 2020/12/08

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【禁堂食】指定餐廳低至5折！盤點4大平台外賣自取優惠

本港疫情未止，特首林鄭月娥宣布，由周四起食肆晚上6時後禁堂食。換言之，打工仔放工想食晚餐，只可以選擇自己下廚或者買外賣。現時不少平台都有推出外賣自取優惠，指定餐廳低至5折，隨時平過自己煮！

【外賣平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） ：按此

Openrice

Openrice現時亦提供外賣自取服務，指定餐廳更可享低至5折優惠。

信用卡優惠：
由即日起至12月31日，逢星期二及星期四以Mastercard於Openrice付款，滿80元即減20元，每日設有400個名額，先到先得。

另外，由即日起至12月31日，消費滿80元並使用優惠碼即減20元，惟2個優惠碼不能於同一天使用。

優惠碼：「TA20L」
時間：每日上午7時至下午3時
名額：250個

優惠碼：「TA20D」
時間：每日下午3時01分至下午11時分
名額：250個

Eatigo

Eatigo本為網上訂座平台，由於疫情關係，堂食人數受限，因此新增外賣自取項目，並推出優惠，選擇指定時段的外賣自取服務，可享高達5折優惠。

Eatigo平台共有44間餐廳提供外賣自取服務，當中以西餐為主，亦有少量的日本菜及中菜可供選擇。

Chope

另一訂座平台Chope亦推出外賣自取服務，惟暫時只有12間餐廳提供外賣自取服務，優惠低至5折。而使用方法亦與平時相若，選擇餐廳、外賣人數、到達餐廳的日期及時間，但要謹記在訂座前剔選「外賣」選項。

以中環的Kind Kitchen及屯門的Green Common為例，外賣自取OmniPork及Beyond Burger菜式享5折，主餐牌及套餐則享88折優惠。

Klook

旅遊平台Klook之前推出外賣自取優惠，部分餐廳更提供買1送1優惠，包括Potato Corner、The BASE Nature及Cafe Crepe等餐廳。同時，網站亦有提供不同餐廳的外賣折扣優惠以及現金券優惠，中環大呷台灣的古早肉燥飯餐，外賣自取只需49元。

另外，Klook亦提供美食外賣直送優惠，網站供應火鍋、海鮮、韓燒等套餐，適合一家大小在家享用。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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